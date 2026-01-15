Denuncian abandono y suciedad en el mirador del barrio Bosque del Faldeo

Vecinos denunciaron abandono, basura y pasto alto en el mirador del Bosque del Faldeo. Piden intervención urgente del Municipio de Ushuaia.

Vecinos reclamaron por el mal estado del mirador ecológico del Bosque del Faldeo. Pasto alto, basura y falta de mantenimiento afectan una zona clave para el turismo en Ushuaia.
Vecinos del barrio Bosque del Faldeo Ecológico denunciaron el preocupante estado de abandono del mirador ubicado en la parte alta del sector, un punto estratégico tanto para residentes como para turistas que recorren la ciudad.

A través de mensajes y registros fotográficos, los frentistas expresaron su malestar por la acumulación de basura, el pasto crecido y la falta total de mantenimiento en un espacio que debería funcionar como atractivo turístico y área de esparcimiento.

“Esto es una mugre. El pasto está alto, hay basura y nadie controla nada. ¿Así quieren que los turistas conozcan Ushuaia?”, expresó una vecina. Si bien reconocen que parte del problema se debe a la falta de conciencia ambiental de algunos visitantes, también apuntan contra la ausencia de limpieza y control por parte del Municipio.

El mirador del Bosque del Faldeo ofrece una vista privilegiada del entorno natural fueguino, pero hoy presenta una imagen de abandono que contrasta con el discurso oficial sobre el cuidado del ambiente y la promoción turística de la ciudad.

Los vecinos solicitan una intervención urgente del Municipio de Ushuaia para realizar tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento general, además de reforzar la concientización ambiental y la colocación de cartelería informativa. “El paraíso en el que vivimos se está arruinando por la falta de cuidado. Necesitamos que el Municipio actúe”, reclamaron.

La situación vuelve a poner en debate la responsabilidad del Estado local en el mantenimiento de los espacios públicos y en la protección de los entornos naturales que forman parte de la identidad turística de Ushuaia.

Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos