Denuncian abandono y suciedad en el mirador del barrio Bosque del Faldeo

Vecinos del barrio Bosque del Faldeo Ecológico denunciaron el preocupante estado de abandono del mirador ubicado en la parte alta del sector, un punto estratégico tanto para residentes como para turistas que recorren la ciudad.

A través de mensajes y registros fotográficos, los frentistas expresaron su malestar por la acumulación de basura, el pasto crecido y la falta total de mantenimiento en un espacio que debería funcionar como atractivo turístico y área de esparcimiento.





“Esto es una mugre. El pasto está alto, hay basura y nadie controla nada. ¿Así quieren que los turistas conozcan Ushuaia?”, expresó una vecina. Si bien reconocen que parte del problema se debe a la falta de conciencia ambiental de algunos visitantes, también apuntan contra la ausencia de limpieza y control por parte del Municipio.





El mirador del Bosque del Faldeo ofrece una vista privilegiada del entorno natural fueguino, pero hoy presenta una imagen de abandono que contrasta con el discurso oficial sobre el cuidado del ambiente y la promoción turística de la ciudad.





Los vecinos solicitan una intervención urgente del Municipio de Ushuaia para realizar tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento general, además de reforzar la concientización ambiental y la colocación de cartelería informativa. “El paraíso en el que vivimos se está arruinando por la falta de cuidado. Necesitamos que el Municipio actúe”, reclamaron.





La situación vuelve a poner en debate la responsabilidad del Estado local en el mantenimiento de los espacios públicos y en la protección de los entornos naturales que forman parte de la identidad turística de Ushuaia.