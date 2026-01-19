Cargos ad honorem, gastos millonarios y 540 familias olvidadas

Mediante el Decreto Provincial N.º 1351/24, fechado el 4 de junio de 2024, el Gobierno de Tierra del Fuego designa al Comisario General (R) Bordón como presidente de la Caja de Previsión, junto a los directores Morgan Guillermo, Carlos De Baz, Miguel Morínigo y Claudio Pérez. El decreto, firmado por la ministra de Obras Públicas María Castillo y el gobernador Gustavo Melella, establece que todos los cargos son ad honorem.

Sin embargo, el propio texto oficial deja expuesta una primera irregularidad: no se designa formalmente a Morgan Guillermo como vicepresidente, pese a que figura con ese cargo en el organigrama institucional.





Además, el carácter “ad honorem” de los cargos contrasta con los elevados montos en concepto de gastos de representación que el directorio registra en los informes trimestrales elevados a la Legislatura Provincial.





Según la Ley Provincial N.º 1155, las funciones del directorio no son remuneradas, aunque se habilita el acceso a gastos de representación. Estos gastos deberían estar debidamente respaldados con documentación que detalle fecha, lugar y motivo de cada erogación. No obstante, hasta el momento, dicha documentación no ha sido puesta a disposición pública.



