Cargos ad honorem, gastos millonarios y 540 familias olvidadas

Cargos ad honorem en la Caja de Previsión registran gastos millonarios mientras 540 familias de policías retirados quedan sin cobrar.

Mientras la Caja de Previsión declara déficit y niega pagos a familias de policías retirados, su directorio “ad honorem” registra gastos de representación millonarios sin respaldo público.
Mediante el Decreto Provincial N.º 1351/24, fechado el 4 de junio de 2024, el Gobierno de Tierra del Fuego designa al Comisario General (R) Bordón como presidente de la Caja de Previsión, junto a los directores Morgan Guillermo, Carlos De Baz, Miguel Morínigo y Claudio Pérez. El decreto, firmado por la ministra de Obras Públicas María Castillo y el gobernador Gustavo Melella, establece que todos los cargos son ad honorem.

Sin embargo, el propio texto oficial deja expuesta una primera irregularidad: no se designa formalmente a Morgan Guillermo como vicepresidente, pese a que figura con ese cargo en el organigrama institucional.

Además, el carácter “ad honorem” de los cargos contrasta con los elevados montos en concepto de gastos de representación que el directorio registra en los informes trimestrales elevados a la Legislatura Provincial.

Según la Ley Provincial N.º 1155, las funciones del directorio no son remuneradas, aunque se habilita el acceso a gastos de representación. Estos gastos deberían estar debidamente respaldados con documentación que detalle fecha, lugar y motivo de cada erogación. No obstante, hasta el momento, dicha documentación no ha sido puesta a disposición pública.

Gastos sin transparencia y déficit declarado

La situación resulta aún más grave en un contexto donde la propia Caja de Previsión reconoce atravesar un déficit financiero. A pesar de ello, los integrantes del directorio presentan montos considerados “siderales” en concepto de gastos de representación, sin que exista información clara sobre su destino.

La falta de transparencia alimenta una sospecha cada vez más fuerte: estos gastos podrían estar funcionando como sueldos encubiertos, en contradicción directa con el carácter ad honorem de los cargos.

Cabe destacar que Bordón, Morgan, De Baz, Pérez y Morínigo perciben haberes tanto en actividad como en condición de retirados, a los que se suman los mencionados gastos de representación.

540 familias excluidas del sistema

Mientras el directorio mantiene sus ingresos, la Caja resuelve, mediante la Resolución N.º 148, no abonar las obligaciones previsionales a 540 familias de policías retirados, bajo el argumento de que “ya cuentan con otros ingresos”.

En los informes oficiales no se menciona esta deuda, ni se contemplan soluciones para esposas, pensionados, hijos y familiares que dependen de esos fondos para subsistir.

La Gerencia de Asuntos Jurídicos avala un supuesto criterio de pago “equitativo” que, en los hechos, deja afuera a los sectores más vulnerables, mientras quienes toman las decisiones continúan cobrando salarios, haberes y gastos adicionales.

¿Ad honorem o beneficio encubierto?

El término ad honorem implica desempeñar una función sin percibir retribución alguna, únicamente por honor. Sin embargo, el escenario actual plantea una pregunta inevitable: ¿Dónde queda la honra cuando los cargos no son remunerados oficialmente, pero sí reciben gastos millonarios sin control público, mientras cientos de familias quedan sin cobrar?

La contradicción entre el discurso institucional, la normativa vigente y la realidad económica de los beneficiarios expone un sistema que prioriza a quienes administran, antes que a quienes deberían ser protegidos por el sistema previsional.

