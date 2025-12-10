(Vídeo) Principio de incendio por fuga de gas en una vivienda del barrio Dos Banderas

Un escape de gas generó un principio de incendio este miércoles al mediodía en una vivienda del barrio Dos Banderas. Personal policial y bomberos trabajaron rápidamente para controlar la situación.

Este miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 12:56, se registró un principio de incendio originado por una fuga de gas en una vivienda ubicada en el barrio Dos Banderas.





Al lugar acudieron de inmediato efectivos de la Comisaría Quinta y dotaciones de los Bomberos Voluntarios del Cuartel Zona Norte, quienes trabajaron para controlar la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.





Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, la situación fue contenida sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades continuaban en el sitio realizando tareas de prevención y ventilación para descartar nuevos riesgos.



