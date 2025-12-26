(Vídeo) Principio de incendio en una vivienda del centro de Ushuaia

Un principio de incendio se registró durante la tarde de este jueves 25 de diciembre, alrededor de las 17:10 horas, en una vivienda ubicada sobre calle Belgrano al 58, en pleno sector céntrico de la ciudad de Ushuaia.

De acuerdo a la información recabada, el foco ígneo se habría iniciado en el interior del inmueble, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia, evitando que la situación se agravara y se propagara hacia otras dependencias de la vivienda o propiedades linderas.





Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos, junto a personal policial, quienes trabajaron en el control de la situación y realizaron las tareas preventivas correspondientes. Gracias a la pronta respuesta, el incendio fue contenido en su fase inicial.





Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se constataron daños materiales menores, cuya magnitud será evaluada por los peritos.





Las autoridades iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las causas que originaron el siniestro, mientras se reiteró a la comunidad la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante las celebraciones y el uso de artefactos eléctricos o fuentes de calor en el hogar.



