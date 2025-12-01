(Vídeo) Pergolini rompió la grieta: su programa reunió a CFK, Macri, Trump y Putin en un insólito festejo por los 100 programas

El programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, celebró este viernes sus 100 emisiones con un festejo tan creativo como polémico: una canción interpretada por un coro virtual integrado por políticos, celebridades y figuras mediáticas que jamás compartirían un escenario… salvo mediante inteligencia artificial.

La propuesta buscó destacar la “capacidad de Pergolini para trascender la grieta”, según explicaron desde la producción. Y lo logró: en el videoclip se suceden rostros completamente opuestos del mapa político argentino e internacional, junto a referentes del espectáculo y el deporte.

El video más inesperado del año





La letra del tema homenaje remarca que los participantes son “el agua y el aceite, lados opuestos de la grieta”, pero gracias a la IA logran cantar juntos celebrando el centenar de programas.



