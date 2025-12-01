(Vídeo) Pergolini rompió la grieta: su programa reunió a CFK, Macri, Trump y Putin en un insólito festejo por los 100 programas

Pergolini celebró los 100 programas con un video creado con IA que reunió a CFK, Macri, Trump, Putin, Tapia, Verón y figuras del espectáculo.
El programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, celebró este viernes sus 100 emisiones con un festejo tan creativo como polémico: una canción interpretada por un coro virtual integrado por políticos, celebridades y figuras mediáticas que jamás compartirían un escenario… salvo mediante inteligencia artificial.
La propuesta buscó destacar la “capacidad de Pergolini para trascender la grieta”, según explicaron desde la producción. Y lo logró: en el videoclip se suceden rostros completamente opuestos del mapa político argentino e internacional, junto a referentes del espectáculo y el deporte.
El video más inesperado del año
La letra del tema homenaje remarca que los participantes son “el agua y el aceite, lados opuestos de la grieta”, pero gracias a la IA logran cantar juntos celebrando el centenar de programas.
El resultado llamó la atención por la amplitud de personajes elegidos: Política Nacional
- Una selección que junta a enemigos políticos históricos:
- Cristina Fernández de Kirchner
- Mauricio Macri
- Axel Kicillof
- Patricia Bullrich
- Guillermo Francos (Toto) Caputo
- Karina Milei
- Alberto Fernández
Política Internacional
- La producción fue más allá y sumó a líderes globales:
- Donald Trump
- Vladimir Putin
Deporte y espectáculo: el choque más fuerte. El momento más llamativo del video fue la presencia conjunta de:
- Chiqui Tapia, presidente de AFA
- Juan Sebastián Verón, su adversario público y dirigente de Estudiantes
- Ambos aparecen “cantando” la misma canción, algo impensado sin IA.
Además, la farándula aportó su color con:
- Mirtha Legrand
- Wanda Nara
- Mauro Icardi
- María Eugenia “China” Suárez
Un festejo que mezcla humor, ironía y tecnología
El homenaje musical sorprendió a la audiencia por su nivel de producción y por la sátira que propone: presentar juntos a personajes que representan polos opuestos de la política y el espectáculo argentino.
La apuesta tecnológica de Pergolini buscó marcar el estilo del ciclo, que en sus 100 emisiones se caracterizó por la crítica, el humor ácido y el análisis mediático con el sello clásico del conductor.
