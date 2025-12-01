(Vídeo) Pergolini rompió la grieta: su programa reunió a CFK, Macri, Trump y Putin en un insólito festejo por los 100 programas

01 diciembre 2025

Pergolini celebró los 100 programas con un video creado con IA que reunió a CFK, Macri, Trump, Putin, Tapia, Verón y figuras del espectáculo.

El programa Otro Día Perdido celebró sus 100 emisiones con un videoclip único: una canción interpretada por un coro de figuras políticas, deportivas y mediáticas enfrentadas entre sí, unidas gracias a la inteligencia artificial.
El programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, celebró este viernes sus 100 emisiones con un festejo tan creativo como polémico: una canción interpretada por un coro virtual integrado por políticos, celebridades y figuras mediáticas que jamás compartirían un escenario… salvo mediante inteligencia artificial.

La propuesta buscó destacar la “capacidad de Pergolini para trascender la grieta”, según explicaron desde la producción. Y lo logró: en el videoclip se suceden rostros completamente opuestos del mapa político argentino e internacional, junto a referentes del espectáculo y el deporte.
El video más inesperado del año

La letra del tema homenaje remarca que los participantes son “el agua y el aceite, lados opuestos de la grieta”, pero gracias a la IA logran cantar juntos celebrando el centenar de programas.

El resultado llamó la atención por la amplitud de personajes elegidos: Política Nacional
  • Una selección que junta a enemigos políticos históricos:
  • Cristina Fernández de Kirchner
  • Mauricio Macri
  • Axel Kicillof
  • Patricia Bullrich
  • Guillermo Francos (Toto) Caputo
  • Karina Milei
  • Alberto Fernández
Política Internacional
  • La producción fue más allá y sumó a líderes globales:
  • Donald Trump
  • Vladimir Putin

Deporte y espectáculo: el choque más fuerte. El momento más llamativo del video fue la presencia conjunta de:

  • Chiqui Tapia, presidente de AFA
  • Juan Sebastián Verón, su adversario público y dirigente de Estudiantes
  • Ambos aparecen “cantando” la misma canción, algo impensado sin IA.
Además, la farándula aportó su color con:
  • Mirtha Legrand
  • Wanda Nara
  • Mauro Icardi
  • María Eugenia “China” Suárez
Un festejo que mezcla humor, ironía y tecnología

El homenaje musical sorprendió a la audiencia por su nivel de producción y por la sátira que propone: presentar juntos a personajes que representan polos opuestos de la política y el espectáculo argentino.

La apuesta tecnológica de Pergolini buscó marcar el estilo del ciclo, que en sus 100 emisiones se caracterizó por la crítica, el humor ácido y el análisis mediático con el sello clásico del conductor.

