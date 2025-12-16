El Gobierno provincial decretó asueto estatal los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de Tierra del Fuego decretó asueto estatal los días 24 y 31 de diciembre. No alcanza a bancos ni entidades financieras.

El Gobierno de Tierra del Fuego dispuso asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, alcanzando al personal de la Administración Pública Provincial, entes descentralizados y organismos autárquicos.
El Gobierno de Tierra del Fuego dispuso asueto administrativo para los días martes 24 y martes 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, alcanzando al personal de la Administración Pública Provincial, entes descentralizados y organismos autárquicos.

La medida fue oficializada mediante el decreto correspondiente y establece que los titulares de cada jurisdicción deberán garantizar el mantenimiento y la normal prestación de los servicios esenciales, a fin de no afectar a la población durante las jornadas previas a las fiestas.

Desde el Ejecutivo se aclaró que el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que deberán funcionar con normalidad conforme a sus propios calendarios y disposiciones nacionales.

El decreto se inscribe dentro de una práctica habitual en la administración pública provincial para las fechas de fin de año, aunque vuelve a generar interrogantes sobre el impacto en la atención al público y el funcionamiento de dependencias estatales en un contexto de reclamos por demoras y falta de respuestas en distintos organismos.

