Daniel González asume la presidencia de la Cámara de Comercio de Ushuaia y anuncia un plan de modernización institucional

Daniel González asumió como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y anunció un plan de modernización para el período 2025–2027.
La Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia anunció la renovación total de su Comisión Directiva para el período 2025–2027, en una reunión encabezada por la presidenta saliente, Claudia Fernández, quien realizó un balance de su gestión y agradeció el compromiso de quienes integraron la entidad en los últimos años.
Luego del cierre formal, asumió el nuevo presidente, Daniel González, quien destacó la confianza depositada en su liderazgo y presentó las primeras líneas de trabajo que marcarán la agenda para 2026, enfocadas en modernizar la institución y fortalecer su rol económico dentro de la ciudad.
Ejes de gestión anunciados por González
Durante su presentación, el flamante titular adelantó que se trabajará en un proceso de modernización integral que incluirá:
- Mejoras de infraestructura en la sede de la institución.
- Remodelación del SUM, con el objetivo de ampliar su capacidad y brindar mayor comodidad para reuniones, capacitaciones y eventos empresariales.
- Impulso de nuevos proyectos institucionales, orientados al crecimiento sostenido del entramado comercial.
- Acciones de promoción estratégica en beneficio del sector emprendedor, comercial y empresarial de Ushuaia.
González remarcó que el desafío actual es “acompañar la dinámica económica de la ciudad y brindar herramientas modernas a los comerciantes”, reafirmando la necesidad de una Cámara más activa, visible y cercana a las necesidades del sector privado.
La nueva Comisión Directiva 2025–2027. La lista quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Daniel González
Vicepresidente: Claudia Patricia Fernández
Secretario: Ezequiel Mariano Rodríguez
Prosecretario: Federico Breden Arcidiá
Tesorero: Mauricio Contente
Protesorero: Hugo Adrián Simoncini
Vocales titulares: Gustavo Baré, Daniela Stricker y Juan Begué
Vocales suplentes: Claudio Pardo, Nadia Soledad Rúa y Claudia Capello
Revisores de cuentas: Belén Martínez, Jorge Guichon y Sergio Matías Ruiz
Con esta renovación, la Cámara de Comercio reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto al sector privado, potenciando la actividad económica local y consolidando una agenda enfocada en la modernización institucional y el desarrollo empresarial.
COMENTARIOS