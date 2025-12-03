Daniel González asume la presidencia de la Cámara de Comercio de Ushuaia y anuncia un plan de modernización institucional

La Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia anunció la renovación total de su Comisión Directiva para el período 2025–2027, en una reunión encabezada por la presidenta saliente, Claudia Fernández, quien realizó un balance de su gestión y agradeció el compromiso de quienes integraron la entidad en los últimos años.

Luego del cierre formal, asumió el nuevo presidente, Daniel González, quien destacó la confianza depositada en su liderazgo y presentó las primeras líneas de trabajo que marcarán la agenda para 2026, enfocadas en modernizar la institución y fortalecer su rol económico dentro de la ciudad.

Ejes de gestión anunciados por González





Durante su presentación, el flamante titular adelantó que se trabajará en un proceso de modernización integral que incluirá:

Mejoras de infraestructura en la sede de la institución.

Remodelación del SUM, con el objetivo de ampliar su capacidad y brindar mayor comodidad para reuniones, capacitaciones y eventos empresariales.

Impulso de nuevos proyectos institucionales, orientados al crecimiento sostenido del entramado comercial.

Acciones de promoción estratégica en beneficio del sector emprendedor, comercial y empresarial de Ushuaia.

González remarcó que el desafío actual es “acompañar la dinámica económica de la ciudad y brindar herramientas modernas a los comerciantes”, reafirmando la necesidad de una Cámara más activa, visible y cercana a las necesidades del sector privado.