(Vídeo) Corte y acampe de ATE frente a Casa de Gobierno: el Ejecutivo suspendió las paritarias sin explicación

06 noviembre 2025

ATE protesta con acampe frente a Casa de Gobierno tras la suspensión sin motivo de las paritarias en Tierra del Fuego.

El Gobierno de Tierra del Fuego suspendió sin justificación las negociaciones salariales previstas para hoy, postergándolas hasta el 12 de noviembre. ATE respondió con un acampe y corte en pleno centro de Ushuaia.
La tensión entre los trabajadores estatales y el Gobierno provincial volvió a escalar este jueves, luego de que el Ejecutivo suspendiera sorpresivamente la reunión paritaria prevista para el día de hoy, sin brindar motivo alguno.

La medida generó un duro reclamo del gremio ATE, que decidió instalar un acampe y realizar un corte sobre la calle San Martín, frente a la Casa de Gobierno, exigiendo una respuesta inmediata a los compromisos salariales incumplidos.

“No puede ser que sigan pateando las paritarias mientras se acumulan meses sin pagar. Los trabajadores ya no aguantan más”, expresó uno de los manifestantes durante la protesta.

Desde el sindicato recordaron que la última propuesta salarial del 30 de octubre fue apenas del 2% para noviembre, mientras el Gobierno sigue adeudando los aumentos correspondientes a octubre, enero, junio y julio, lo que agrava el malestar en todos los sectores del Estado.

ATE reclama una recomposición real del salario, acorde a la inflación acumulada y al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores fueguinos, además del cumplimiento inmediato de los acuerdos pendientes.

Por ahora, el Ejecutivo provincial no emitió ningún comunicado oficial sobre la suspensión de la mesa paritaria ni explicó los motivos del aplazamiento hasta el 12 de noviembre, lo que generó aún más enojo entre los estatales que permanecen en la zona con banderas, bombos y carteles reclamando respuestas.

