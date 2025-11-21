Vehículo desbarrancó en Ruta 3 Sur y cayó junto a la cancha del CAEF

Vehículo desbarrancado en Ruta 3 Sur: jugadores del CAEF auxiliaron al conductor

Un vehículo que transitaba por la Ruta Nacional Nº 3 Sur, en dirección al Parque Nacional Tierra del Fuego, desbarrancó esta tarde por razones que aún se investigan y cayó varios metros hasta quedar al costado de la cancha del CAEF, en la zona sur de Ushuaia.





El siniestro ocurrió de manera repentina y fue advertido por jugadores y público que se encontraban en el predio deportivo, quienes rápidamente se acercaron para asistir al conductor, brindándole ayuda inicial mientras aguardaban la llegada del personal policial.





Minutos después, efectivos de las fuerzas de seguridad arribaron al lugar para evaluar la situación, verificar el estado del conductor y coordinar el eventual traslado para su atención médica. Hasta el momento no se reportaron heridos graves.





Las causas del desbarranco permanecen bajo investigación, aunque testigos indicaron que el vehículo perdió el control antes de caer barranco abajo.