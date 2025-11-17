SUTEF y Educación implementan protocolo de ingreso a las escuelas: puertas cerradas y control policial

En medio de un clima de creciente preocupación por los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos educativos durante las últimas semanas, el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y el Ministerio de Educación acordaron la creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad del Trabajo Docente, previsto en la Ley Provincial N° 424.

Mientras ese comité se conforma formalmente, ambas partes resolvieron implementar un protocolo provisorio y estricto para controlar el ingreso de cualquier persona ajena al personal docente, no docente o alumnado. La medida busca prevenir nuevos hechos de violencia y reforzar la seguridad interna de las instituciones.





Puertas cerradas con llave y control total del acceso





El protocolo establece que todas las escuelas deben mantener sus puertas o portones cerrados con llave o con sistemas que permitan un control riguroso de quienes ingresan al edificio.





El Ministerio de Educación deberá designar personal específico para custodiar los accesos, verificando que permanezcan cerrados durante el horario de clases, recibiendo a quienes soliciten ingresar y registrando sus datos en un libro de actas: horario, nombre, apellido, DNI, vínculo con la institución y motivo de la visita. Toda solicitud será comunicada al directivo a cargo.

Ingreso solo con autorización y reuniones pactadas





Quienes necesiten ingresar deberán esperar fuera del establecimiento hasta recibir autorización del personal jerárquico. Una vez aprobada la solicitud, un agente designado acompañará al visitante hasta la dirección.





Además, se dispuso que las reuniones con familias deberán ser pactadas previamente, ya sea por cuaderno de comunicaciones o mediante correo oficial, y deberán realizarse con al menos dos integrantes de la institución, sin excepciones.





Ante situaciones urgentes que obliguen a convocar a familiares, la institución deberá informar al personal de ingreso para que no se aplique el protocolo general.