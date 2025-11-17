SUTEF y Educación implementan protocolo de ingreso a las escuelas: puertas cerradas y control policial

SUTEF y Educación aplican un protocolo estricto de ingreso en escuelas tras hechos de violencia: puertas cerradas, control de accesos y aviso policial
En medio de un clima de creciente preocupación por los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos educativos durante las últimas semanas, el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y el Ministerio de Educación acordaron la creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad del Trabajo Docente, previsto en la Ley Provincial N° 424.
Mientras ese comité se conforma formalmente, ambas partes resolvieron implementar un protocolo provisorio y estricto para controlar el ingreso de cualquier persona ajena al personal docente, no docente o alumnado. La medida busca prevenir nuevos hechos de violencia y reforzar la seguridad interna de las instituciones.
Puertas cerradas con llave y control total del acceso
El protocolo establece que todas las escuelas deben mantener sus puertas o portones cerrados con llave o con sistemas que permitan un control riguroso de quienes ingresan al edificio.
El Ministerio de Educación deberá designar personal específico para custodiar los accesos, verificando que permanezcan cerrados durante el horario de clases, recibiendo a quienes soliciten ingresar y registrando sus datos en un libro de actas: horario, nombre, apellido, DNI, vínculo con la institución y motivo de la visita. Toda solicitud será comunicada al directivo a cargo.
Ingreso solo con autorización y reuniones pactadas
Quienes necesiten ingresar deberán esperar fuera del establecimiento hasta recibir autorización del personal jerárquico. Una vez aprobada la solicitud, un agente designado acompañará al visitante hasta la dirección.
Además, se dispuso que las reuniones con familias deberán ser pactadas previamente, ya sea por cuaderno de comunicaciones o mediante correo oficial, y deberán realizarse con al menos dos integrantes de la institución, sin excepciones.
Ante situaciones urgentes que obliguen a convocar a familiares, la institución deberá informar al personal de ingreso para que no se aplique el protocolo general.
Si alguien intenta ingresar por la fuerza, se llama a la Policía
El protocolo incluye pasos claros para situaciones de resistencia, insistencia o desobediencia:
- Informar al visitante que se trata de un protocolo obligatorio.
- Advertir que, en caso de no cumplirlo, se dará aviso a la Policía.
- Contactar a la vía policial indicada por la dirección para denunciar que se intenta vulnerar el protocolo y solicitar intervención inmediata.
Falta de recursos: un problema que admite el propio Ministerio
En relación al inciso B —el que obliga a disponer personal exclusivo para controlar los accesos— el documento reconoce que el Ministerio de Educación todavía no puede garantizar los recursos necesarios. Por ello, mientras tanto, cada institución deberá “arbitrar medidas” para manejar el ingreso o egreso de personas ajenas.
Esta admisión deja entrever una realidad compleja: aunque el protocolo apunta a reforzar la seguridad, su aplicación plena aún depende de recursos humanos que el Ministerio no tiene asegurados, lo que podría generar desigualdades entre escuelas y dificultades operativas. SUTEF difundió el acuerdo y el acta correspondiente, que puede consultarse en su sitio oficial.
