Escándalo sindical en Tierra del Fuego: denuncian injerencia del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Trabajo en las elecciones de APOC

APOC Nacional acusó al Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego y al Ministerio de Trabajo provincial de interferir con fines políticos en las elecciones gremiales de la seccional fueguina. El gremio advirtió que se trata de un grave ataque a la democracia sindical y amenaza con acciones judiciales.

Un nuevo conflicto de poder sacude a los organismos de control de Tierra del Fuego. La Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC Nacional) denunció una injerencia directa del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) y del Ministerio de Trabajo provincial en las elecciones internas del gremio que deben realizarse el 18 de noviembre de 2025 para renovar autoridades de la Seccional APOC-TDF.





El Secretario General Nacional, Dr. Hugo Quintana, envió una dura nota dirigida al presidente vitalicio del Tribunal de Cuentas, Dr. Miguel Longhitano , señalando que el organismo y el propio Ministerio provincial están violando la autonomía sindical garantizada por la Ley 23.551 y los convenios internacionales de la OIT.





“¡Esto es un golpe al corazón de la democracia sindical! El Tribunal de Cuentas actúa como brazo represor de intereses políticos, cuestionando elecciones legítimas y desconociendo la autonomía de APOC. ¡No lo permitiremos!”, advirtió Quintana.





Según el documento presentado por la conducción nacional, el conflicto se originó porque Longhitano se opone abiertamente a la lista de la Seccional APOC-TDF, intentando bloquear su participación en el proceso electoral.





“La patronal se está involucrando en una elección gremial, con la complicidad del Ministerio de Trabajo provincial, que actúa con fines netamente políticos y bajo mandato del actual gobernador Gustavo Melella”, señala la nota de APOC Nacional.





Desde el gremio sostienen que esta maniobra representa una clara violación a la libertad sindical y un ataque a la independencia de los trabajadores del control externo , quienes históricamente han denunciado abusos y arbitrariedades dentro del Tribunal de Cuentas.





La conducción nacional de APOC exigió el cese inmediato de la injerencia política y advirtió que, de continuar esta intromisión, el gremio avanzará con acciones judiciales y denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Trabajo de la Nación y organismos de derechos laborales.





Este nuevo escándalo expone el deterioro institucional del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, un organismo donde —según denuncian los propios trabajadores— la independencia técnica fue reemplazada por intereses personales y políticos.