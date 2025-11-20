Dos menores chocaron, rompieron un nicho de gas y huyeron.

Una situación de gran preocupación se vivió este miércoles en la Margen Sur, luego de que dos jovencitas menores de edad, que circulaban en un Hyundai, perdieran el control del vehículo y chocaran contra una camioneta estacionada. El impacto provocó que la camioneta fuera despedida contra un nicho de gas, ocasionando una pérdida que generó alarma entre los vecinos.

El siniestro ocurrió en Las Palmeras 558, donde vecinos alertaron rápidamente por el fuerte olor a gas tras el choque. A raíz de la emergencia, intervinieron unidades de Defensa Civil Municipal, Bomberos, Policía Provincial y personal técnico de Camuzzi Gas del Sur, quienes trabajaron para controlar la fuga y garantizar la seguridad del área.





Según fuentes policiales, las adolescentes se dieron a la fuga inmediatamente después del choque, aunque minutos más tarde regresaron al lugar y solicitaron asistencia debido a las dolencias que presentaban tras el impacto.





Los equipos de emergencia lograron asegurar la zona y cerrar el suministro afectado, evitando un riesgo mayor para las viviendas del sector.