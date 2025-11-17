Caída de Movistar afectó la conectividad en Ushuaia y Río Grande: usuarios reportaron interrupciones durante toda la mañana

Caída de Movistar afectó la conectividad en Ushuaia y Río Grande. Usuarios reportaron interrupciones de internet y telefonía durante toda la mañana.

Vecinos de ambas ciudades denunciaron cortes intempestivos de internet y telefonía móvil durante este lunes. La falla, atribuida preliminarmente a la red Movistar, generó reiteradas caídas del servicio y desconcierto ante la falta de información oficial.
Una sorpresiva caída en los servicios de internet y telecomunicaciones afectó esta mañana a miles de usuarios en Ushuaia y Río Grande. Según los reportes iniciales, la falla estaría vinculada a la salida temporal de operatividad de la red Movistar.

Desde horas tempranas, vecinos de ambas ciudades comenzaron a comunicar la falta total de conectividad, señalando que tanto datos móviles como acceso a internet se encontraban interrumpidos. Usuarios de Ushuaia indicaron a este medio que se quedaron sin servicio de manera repentina, mientras que en Río Grande la situación fue similar, especialmente en zonas donde predomina la cobertura de Movistar.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial de la compañía que aclare si se trata de una falla técnica, un corte programado o un problema mayor en la infraestructura de la red.

Lejos de estabilizarse, la conectividad volvió a caer alrededor de las 11 de la mañana, afectando nuevamente el servicio y manteniendo las irregularidades en toda la provincia.

La falta de información y las reiteradas interrupciones generaron malestar entre los usuarios, quienes esperan precisiones sobre el origen de la falla y los tiempos estimados de normalización.

