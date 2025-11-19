APEL frenó la actividad legislativa: suspenden la sesión ordinaria por medidas de fuerza

APEL mantuvo las medidas de fuerza y la Legislatura suspendió la sesión ordinaria. Urquiza confirmó que el conflicto gremial continúa abierto.

La Vicegobernadora Mónica Urquiza decidió suspender la sesión prevista para este miércoles luego de que APEL ratificara medidas de fuerza dentro del recinto. El conflicto gremial continúa abierto y las negociaciones no avanzan.
La Legislatura de Tierra del Fuego amaneció este miércoles en medio de un clima de tensión gremial que terminó por paralizar la actividad parlamentaria. La Vicegobernadora y presidenta del Poder Legislativo, Mónica Urquiza, resolvió suspender la sesión ordinaria prevista para las 11 horas, tras la confirmación de que el gremio APEL seguiría adelante con medidas de fuerza.

La decisión quedó formalizada en la Resolución de Presidencia N.º 382/25, donde se detalla que el martes 18 de noviembre el sindicato comunicó oficialmente las acciones votadas en asamblea extraordinaria. Ante esta situación, Urquiza mantuvo reuniones con representantes gremiales para intentar destrabar el conflicto, aunque sin resultados positivos.

Este miércoles, en horas de la mañana, la asamblea de trabajadores realizada dentro del propio Recinto de Sesiones definió continuar con las medidas de fuerza, bloqueando de hecho el normal desarrollo de la sesión legislativa convocada para la jornada.

Frente a este panorama, la Presidencia decidió suspender la sesión “ad referéndum” de la Cámara, notificar a los legisladores, Secretaría Legislativa y áreas administrativas, y continuar con negociaciones en busca de un acuerdo que permita retomar el funcionamiento institucional.

La resolución aclara que el conflicto gremial permanece abierto, sin avances concretos hasta el momento, y que la suspensión actúa como notificación formal de la imposibilidad de sesionar.

