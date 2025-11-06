ANSES fijó los nuevos haberes previsionales: la jubilación mínima será de $333.085 desde noviembre

La ANSES confirmó una nueva actualización de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que comenzará a regir desde noviembre de 2025.

La medida fue establecida mediante la Resolución 338/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, e implica un incremento del 2,08 %, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre.





Según lo dispuesto, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $333.085,39, mientras que el haber máximo se elevará a $2.241.349,35.





Además, la resolución actualiza los siguientes valores del sistema previsional:

Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Base imponible mínima: $112.183,09

Base imponible máxima: $3.645.898

El aumento se aplica en cumplimiento del Decreto 274/2024, que estableció que las jubilaciones y pensiones deben ajustarse mensualmente según la inflación medida por el INDEC.





Asimismo, la ANSES dispuso que las remuneraciones de los afiliados que cesen su actividad a partir del 31 de octubre de 2025, o que soliciten su beneficio previsional desde el 1° de noviembre, serán actualizadas conforme a los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.





Esta nueva actualización busca mantener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la inflación, aunque distintos sectores advierten que los incrementos resultan insuficientes frente al alza sostenida del costo de vida.