Ushuaia: condenaron a tres personas por el incendio de una camioneta con bombas molotov

En una sentencia dictada este jueves 9 de octubre, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia condenó a Romina Judith Cirigliano y Gabriel Di Gangi a 3 años de prisión efectiva por ser coautores del delito de incendio, tras un ataque con bombas molotov a una camioneta estacionada en el patio de una vivienda.

Por su parte, Héctor Pedro Caballero recibió una condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, al ser considerado coautor del mismo delito y responsable de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su expareja, en dos hechos en concurso real.





Pese a las penas impuestas, el Tribunal dispuso la inmediata libertad de Cirigliano y Di Gangi, siempre que no registren impedimentos judiciales en otras causas. En tanto, Caballero deberá continuar cumpliendo prisión efectiva por el agravante de violencia de género.





El fallo fue dictado por el juez Maximiliano García Arpón, presidente del Tribunal, junto a los magistrados Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía.





El abogado defensor Carlos Alfonzo había solicitado penas mínimas o, en su defecto, la aplicación del artículo 13 del Código Penal, que permite el beneficio de la libertad condicional, lo que fue parcialmente aceptado por el Tribunal.





Los fundamentos de la sentencia serán entregados a las partes el 17 de octubre a las 19:00 horas, según lo dispuesto en la audiencia de este jueves.