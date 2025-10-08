Rechazo docente: SUTEF anunció paros para mañana jueves 9, 14 y 15 de octubre

Docentes fueguinos rechazan la propuesta del Gobierno y anuncian paros el 9, 14 y 15 de octubre en toda la provincia.

El congreso provincial del SUTEF volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno fueguino con un 98% de votos negativos. La docencia exige una recomposición real y anunció nuevas medidas de fuerza.
Como adelantamos el Sabado 4 (VER), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) realizó este miércoles 8 de octubre un congreso provincial virtual que reunió a más de 150 delegadas, delegados y representantes gremiales de toda la provincia.

El resultado fue categórico: el 98,01% de los mandatos de las instituciones rechazaron la propuesta salarial del Ejecutivo provincial, marcando un nuevo capítulo en el conflicto docente que lleva semanas sin resolverse.

Desde el gremio expresaron su malestar ante “ofertas insuficientes y muy por debajo del costo de vida actual”, responsabilizando al Gobierno de Gustavo Melella por “no dar respuestas concretas al deterioro del salario docente”.

Como consecuencia, el congreso definió un nuevo cronograma de medidas gremiales:

Jueves 9 de octubre: paro de 24 horas.
Ushuaia: concentración frente a los bloques de la Legislatura.
Río Grande: concentración en el Ministerio de Educación.

Lunes 13 de octubre: asambleas o desobligaciones internas en todos los turnos.

Martes 14 y miércoles 15 de octubre: paro de 48 horas.

La conducción del SUTEF sostuvo que el rechazo fue “contundente, democrático y representativo” y reiteró su reclamo por una recomposición salarial que contemple la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses.

En tanto, desde el Gobierno provincial aún no hubo una nueva convocatoria a la mesa paritaria, lo que podría prolongar el conflicto y afectar el dictado normal de clases en los próximos días.

