El SUTEF evaluará entre el Lunes y Miércoles si hay paro la semana que viene

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) analizará en asambleas y un congreso provincial la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego, que contempla aumentos escalonados hasta enero de 2026.

La reunión paritaria se reanudó este viernes 3 de octubre en Río Grande, luego del cuarto intermedio solicitado por el Ejecutivo provincial para elaborar una oferta concreta. La propuesta incluye un incremento del 2,5% en noviembre, 2% en diciembre y 2% en enero de 2026, con la actualización de los valores índice correspondientes.





Además, se estableció una actualización del Fondo de Incentivo Docente (Fo.I.D.), que pasaría a $86.000 por cargo de turno simple, $5.733,33 por hora cátedra y $172.000 por cargo de turno completo, como monto máximo a percibir por cada docente.





Desde el gremio docente, sin embargo, calificaron la oferta como “insuficiente”, advirtiendo que no responde a la gravedad de la crisis económica que atraviesa el sector. El SUTEF sostiene que los salarios se encuentran por debajo del nivel de subsistencia, y reclama una recomposición real que permita alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, tal como lo establece la Constitución Nacional. Por esto mismo, todo apunta a que el jueves podrían volver a realizar un paro.





Uno de los puntos más conflictivos sigue siendo la deuda del 2% correspondiente a julio, que el propio Gobierno reconoció en actas anteriores pero aún no abonó. “Exigimos el pago inmediato de esa suma, porque el Ejecutivo no puede desconocer compromisos firmados”, remarcaron desde el sindicato.





Asimismo, el SUTEF advirtió que no tolerará descuentos ilegales ni represalias contra quienes ejerzan el derecho constitucional a huelga, y convocó a asambleas en toda la provincia para definir la postura final.





Las consultas internas se desarrollarán entre el 6 y el 8 de octubre, mientras que el jueves 9 de octubre se llevará a cabo el congreso provincial donde se leerán los mandatos de las instituciones educativas. En caso de rechazo, se podrían retomar las medidas de fuerza.





Más de 130 delegados y delegadas participaron del último encuentro informativo tras la reunión paritaria, dejando en claro la tensión e incertidumbre que aún persisten respecto al cierre del conflicto salarial docente en la provincia.



