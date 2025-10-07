Procesaron al menor acusado por el homicidio en Margen Sur y sobreseyeron al otro imputado

La jueza de Instrucción N° 3, Dra. Cecilia Cataldo, resolvió este lunes procesar al menor de 17 años imputado por el homicidio de Ricardo Julián Rodríguez, ocurrido semanas atrás en la zona de Margen Sur, un hecho que conmocionó a los vecinos del sector.

El adolescente fue puesto a disposición provisional del Juzgado de Familia y Minoridad N°1, a los fines de aplicar el tratamiento tutelar previsto en la Ley 22.278, que regula la responsabilidad penal de menores de edad. En esa instancia, el magistrado deberá resolver un pedido de prisión domiciliaria que se encuentra pendiente de definición.





De acuerdo a la investigación judicial, la magistrada entendió que el joven fue el autor de las heridas con arma blanca que derivaron en la muerte de Rodríguez, de 25 años, durante una violenta confrontación registrada en el barrio.





En tanto, el otro imputado en la causa, Horacio Pastori, de 31 años, fue sobreseído por falta de mérito, luego de que la instrucción no hallara elementos que lo vincularan de manera directa con el ataque mortal.





El caso continúa bajo seguimiento judicial mientras se aguardan nuevas medidas del Juzgado de Familia respecto a la situación procesal del menor.