Golpe al bolsillo fueguino: el Gobierno de TDF aplica otro aumento de la luz a días de las elecciones

El Gobierno fueguino autorizó otro aumento de luz antes de las elecciones. Subas de hasta 35% golpean el bolsillo y desatan el enojo social.

El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a golpear el bolsillo de los vecinos. Mediante la Resolución N° 628, la Dirección Provincial de Energía (DPE) oficializó un nuevo aumento en las tarifas eléctricas que rige para toda la provincia, incluyendo Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Como ya habíamos adelantado, luego de las compras, todo impacatara en e bolsillo de los usuarios. (

El ajuste llega en plena campaña electoral y se suma a los incrementos ya aplicados durante julio y septiembre, profundizando la crisis de los hogares fueguinos. Las subas, que alcanzan entre 25% y 35%, impactarán tanto en el cargo fijo mensual como en el valor del kilovatio hora (kWh).

Para una familia tipo, esto significa que una factura que rondaba los $22.000 ahora pasará a costar cerca de $28.000 o más, en una provincia donde la calefacción eléctrica no es un lujo sino una necesidad vital durante gran parte del año.

Aumentos sin mejoras



Desde la DPE justificaron la medida en los “mayores costos de distribución y generación”. Sin embargo, el servicio sigue mostrando graves deficiencias: cortes frecuentes, baja tensión y demoras en las reparaciones que afectan a barrios enteros.

Pese a los reiterados incrementos, no se observan mejoras visibles en la infraestructura eléctrica. Vecinos de toda la provincia expresaron su indignación en redes sociales: “Nos suben la luz pero seguimos con cortes todos los días. No hay trabajo, los sueldos no alcanzan, y encima esto”, lamentaron comerciantes de Ushuaia y Río Grande.



La resolución llega en el peor momento posible para el Ejecutivo de Gustavo Melella, que enfrenta un creciente descontento social por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas ante los problemas estructurales de la provincia.

Para la oposición, el aumento representa “una medida desesperada para sostener las cuentas públicas a costa de los ciudadanos”, y deja en evidencia la desconexión del Gobierno con la realidad económica de la población.

