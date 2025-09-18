Contrataciones directas millonarias en la DPE sin control del Tribunal de Cuentas: Teléfono para Chiquito Villareal y TCP

La DPE realizó contrataciones directas por $1.209 millones sin control del Tribunal de Cuentas, violando la Constitución Provincial.
La falta de control genera indignación:
¿Por qué los directivos de la DPE no renuncian si el cargo les queda grande?
¿Por qué el Tribunal de Cuentas no cumple con la función que la Constitución le exige?
¿Hasta cuándo los usuarios deberán sostener con sus facturas la “fiesta” de funcionarios y directivos que cobran millones sin rendir cuentas?
Para completar el cuadro, cuando sobra presupuesto, los fondos se reparten entre los directivos de la DPE, mientras la ciudad soporta cortes y baja calidad en el servicio. Según fuentes consultas al momento de la redacción de la nota, se baraja la renuncia de Pedro Villareal de la DPE.
chocolate por la noticia, fijense quienes cobran horas extras, es a la tarde y los fines de semana cuando cocinan todo...ResponderBorrar
ademas el tcp es parte, de hecho el hijo de un vocal trabaja ahi pero vive en europa y durante años le pagan el sueldo igual
en la DPE, mientras esté la CASTILLO CON SUS SECUACES, VAN A SEGUIR ROBANDO.ResponderBorrar
Roban los/as JEFAS/ES DE LAS AREAS CON HORAS EXTRAS, SEGURAMENTE PARA CALLAR O SILENCIAR LOS FAVORES DE HACER LA VISTA GORDA
Siguen choreando en la dpe más las coimasResponderBorrar
CHIIQUITO VILLARREAL, jugador compulsivo, ROBA para pagar sus DEUDASResponderBorrar
chuiquito VILLARREAL, quiere renunciar porque ya hizo entrar a la descerebrada de su hija. Inutil como el padre. La semilla no cae lejos del árbolResponderBorrar
CASTILLO YA RECIBIO LA COMETA DEL RADAR. CHUIQUITO YA NO LE SIRVEResponderBorrar
QUE ESTARA COIMEANDO AHORA ESTA CASTILLO IMPRESENTABLE
A pero Milei no manda la plata jajaja. Estoy es para los cabeza de pulpo que aunque les muertes que su mujer está garchando con otro, niegan la realidad. FinResponderBorrar
Vengan a tolhuin, te cobran alumbrado público y tenés una luminaria a cada 200 metrosResponderBorrar
Otra mas de la Gestión Melella!!!ResponderBorrar
ESTO ES LO QUE NO QUIERE MILEI! JODA! POR ESO LE BAJAN LOS VETOSResponderBorrar
Los de tribunal de cuentas están para cobrar un sueldo 20 millones de pesos ,usarlo en drogas y putas y no controlar nadaResponderBorrar
cuánto estrá mordiendo PANI de esos dólares????ResponderBorrar
entre la DPE y el TCP, saquearon todo, haciendo entrar a los hijos a trabajar a la DPE, tanto ESPECHE, PANI y encima ni trabajan. Están BECADOS de por vida, yéndose de viaje
y la CASTILLO, la mayor LADRONA, COIMERA, USURERA
aprovechan la necesidad para hacer caja...ResponderBorrar
Que vergüenza! Y que sinvergüenzas!ResponderBorrar
Mientras tanto la mitad de la Provincia, (es decir Rio Grande y la cooperativa) subsidia la joda de estos atorrantes… es culpa del presidente y gerencias que no reclaman ni gestionan lo que se les debe, rio grande ya esta en emergencia electrica silenciosa, ya que no se reclama lo que le corresponde… que desastre la política, merecen una patada en el culo todos, quien va a intervenir?? que investigan? quien planifica?? (DPE-Cooperativa- Ministros-Gobernador)ResponderBorrar
el Tribunal de Cuentas fue siempre la escribanía de los fraudes del gobierno, en especial de BERTONE y hoy con este delincuente de MELELLA. Por eso ganan millones y son millonarios, en complicidad con jueces y fiscales.ResponderBorrar