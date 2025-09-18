Contrataciones directas millonarias en la DPE sin control del Tribunal de Cuentas: Teléfono para Chiquito Villareal y TCP

La DPE realizó contrataciones directas por $1.209 millones sin control del Tribunal de Cuentas, violando la Constitución Provincial.

La Dirección Provincial de Energía compra por más de $1.209 millones con contrataciones directas. El Tribunal de Cuentas dejó de auditar los gastos y ordenó comunicar sin revisión previa, violando la Constitución.
En medio de un servicio eléctrico inestable que afecta continuamente a los vecinos de Ushuaia, la Dirección Provincial de Energía (DPE) lleva adelante contrataciones directas por $1.209.164.000,00 para abastecerse, sin que exista una auditoría real sobre esos gastos y sin prestar un servicio siquiera razonable. 

Según trascendió, el Tribunal de Cuentas dejó de auditar este tipo de contrataciones hace años, y en esta ocasión ordenó al vocal Miguel Longhitano que comunique las resoluciones sin revisión previa. Esta metodología viola el principio de control preventivo, establecido en el artículo 166°, inciso 2, de la Constitución Provincial, que obliga al organismo a intervenir antes de que los actos administrativos que disponen gastos se ejecuten.

El texto constitucional es claro: “En caso de observación, dichos actos sólo podrán cumplirse cuando haya insistencia del poder del Estado al que corresponda el gasto. De mantener la observación, en el plazo de quince días el Tribunal pondrá a disposición de la Legislatura los antecedentes del caso, dándose a publicidad los términos de la misma y los fundamentos de la insistencia.”

Sin embargo, esto no ocurre y lo más triste es que  El gasto millonario termina repercutiendo en la factura de los usuarios, que siguen pagando los costos de una gestión deficiente. Sí, vamos a pagar más para cubrir este costo adicional.

La falta de control genera indignación:

¿Por qué los directivos de la DPE no renuncian si el cargo les queda grande? 
¿Por qué el Tribunal de Cuentas no cumple con la función que la Constitución le exige?
¿Hasta cuándo los usuarios deberán sostener con sus facturas la “fiesta” de funcionarios y directivos que cobran millones sin rendir cuentas?

Para completar el cuadro, cuando sobra presupuesto, los fondos se reparten entre los directivos de la DPE, mientras la ciudad soporta cortes y baja calidad en el servicio. Según fuentes consultas al momento de la redacción de la nota, se baraja la renuncia de Pedro Villareal de la DPE.

Una vez más, queda en evidencia que la falta de control institucional y la impunidad en el manejo de fondos públicos tienen como principales víctimas a los usuarios fueguinos, que pagan caro un servicio deficiente.

BLOGGER: 16
  1. Anónimoseptiembre 18, 2025

    chocolate por la noticia, fijense quienes cobran horas extras, es a la tarde y los fines de semana cuando cocinan todo...
    ademas el tcp es parte, de hecho el hijo de un vocal trabaja ahi pero vive en europa y durante años le pagan el sueldo igual

  2. Anónimoseptiembre 18, 2025

    en la DPE, mientras esté la CASTILLO CON SUS SECUACES, VAN A SEGUIR ROBANDO.
    Roban los/as JEFAS/ES DE LAS AREAS CON HORAS EXTRAS, SEGURAMENTE PARA CALLAR O SILENCIAR LOS FAVORES DE HACER LA VISTA GORDA

  3. Anónimoseptiembre 18, 2025

    Siguen choreando en la dpe más las coimas

  4. Anónimoseptiembre 18, 2025

    CHIIQUITO VILLARREAL, jugador compulsivo, ROBA para pagar sus DEUDAS

  5. Anónimoseptiembre 18, 2025

    chuiquito VILLARREAL, quiere renunciar porque ya hizo entrar a la descerebrada de su hija. Inutil como el padre. La semilla no cae lejos del árbol

  6. Anónimoseptiembre 18, 2025

    CASTILLO YA RECIBIO LA COMETA DEL RADAR. CHUIQUITO YA NO LE SIRVE
    QUE ESTARA COIMEANDO AHORA ESTA CASTILLO IMPRESENTABLE

  7. Anónimoseptiembre 18, 2025

    A pero Milei no manda la plata jajaja. Estoy es para los cabeza de pulpo que aunque les muertes que su mujer está garchando con otro, niegan la realidad. Fin

  8. Anónimoseptiembre 18, 2025

    Vengan a tolhuin, te cobran alumbrado público y tenés una luminaria a cada 200 metros

  9. Anónimoseptiembre 18, 2025

    Otra mas de la Gestión Melella!!!

  10. Anónimoseptiembre 18, 2025

    ESTO ES LO QUE NO QUIERE MILEI! JODA! POR ESO LE BAJAN LOS VETOS

  11. Anónimoseptiembre 18, 2025

    Los de tribunal de cuentas están para cobrar un sueldo 20 millones de pesos ,usarlo en drogas y putas y no controlar nada

  12. Anónimoseptiembre 18, 2025

    cuánto estrá mordiendo PANI de esos dólares????
    entre la DPE y el TCP, saquearon todo, haciendo entrar a los hijos a trabajar a la DPE, tanto ESPECHE, PANI y encima ni trabajan. Están BECADOS de por vida, yéndose de viaje
    y la CASTILLO, la mayor LADRONA, COIMERA, USURERA

  13. Anónimoseptiembre 18, 2025

    aprovechan la necesidad para hacer caja...

  14. Anónimoseptiembre 18, 2025

    Que vergüenza! Y que sinvergüenzas!

  15. Anónimoseptiembre 18, 2025

    Mientras tanto la mitad de la Provincia, (es decir Rio Grande y la cooperativa) subsidia la joda de estos atorrantes… es culpa del presidente y gerencias que no reclaman ni gestionan lo que se les debe, rio grande ya esta en emergencia electrica silenciosa, ya que no se reclama lo que le corresponde… que desastre la política, merecen una patada en el culo todos, quien va a intervenir?? que investigan? quien planifica?? (DPE-Cooperativa- Ministros-Gobernador)

  16. Anónimoseptiembre 18, 2025

    el Tribunal de Cuentas fue siempre la escribanía de los fraudes del gobierno, en especial de BERTONE y hoy con este delincuente de MELELLA. Por eso ganan millones y son millonarios, en complicidad con jueces y fiscales.

