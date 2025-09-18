Contrataciones directas millonarias en la DPE sin control del Tribunal de Cuentas: Teléfono para Chiquito Villareal y TCP

En medio de un servicio eléctrico inestable que afecta continuamente a los vecinos de Ushuaia, la Dirección Provincial de Energía (DPE) lleva adelante contrataciones directas por $1.209.164.000,00 para abastecerse, sin que exista una auditoría real sobre esos gastos y sin prestar un servicio siquiera razonable.

Según trascendió, el Tribunal de Cuentas dejó de auditar este tipo de contrataciones hace años, y en esta ocasión ordenó al vocal Miguel Longhitano que comunique las resoluciones sin revisión previa. Esta metodología viola el principio de control preventivo, establecido en el artículo 166°, inciso 2, de la Constitución Provincial, que obliga al organismo a intervenir antes de que los actos administrativos que disponen gastos se ejecuten.





El texto constitucional es claro: “En caso de observación, dichos actos sólo podrán cumplirse cuando haya insistencia del poder del Estado al que corresponda el gasto. De mantener la observación, en el plazo de quince días el Tribunal pondrá a disposición de la Legislatura los antecedentes del caso, dándose a publicidad los términos de la misma y los fundamentos de la insistencia.”





Sin embargo, esto no ocurre y lo más triste es que El gasto millonario termina repercutiendo en la factura de los usuarios, que siguen pagando los costos de una gestión deficiente. Sí, vamos a pagar más para cubrir este costo adicional.

La falta de control genera indignación:

¿Por qué los directivos de la DPE no renuncian si el cargo les queda grande?

¿Por qué el Tribunal de Cuentas no cumple con la función que la Constitución le exige?

¿Hasta cuándo los usuarios deberán sostener con sus facturas la “fiesta” de funcionarios y directivos que cobran millones sin rendir cuentas?

Para completar el cuadro, cuando sobra presupuesto, los fondos se reparten entre los directivos de la DPE, mientras la ciudad soporta cortes y baja calidad en el servicio. Según fuentes consultas al momento de la redacción de la nota, se baraja la renuncia de Pedro Villareal de la DPE.

Una vez más, queda en evidencia que la falta de control institucional y la impunidad en el manejo de fondos públicos tienen como principales víctimas a los usuarios fueguinos, que pagan caro un servicio deficiente.