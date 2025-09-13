(Vídeo compilado) Multiples caídas de árboles y voladuras de techos en Ushuaia por el fuerte temporal

Temporal en Ushuaia: más de 80 intervenciones por árboles caídos y voladuras de techos. La Municipalidad activó un operativo de emergencia.
El fuerte temporal de viento que azota a la capital fueguina provocó múltiples incidentes en la vía pública y viviendas particulares, con caídas de árboles, postes y voladuras de techos, lo que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.
El temporal dejo daños en casas, negocios y en la vía publica en distintos barrios de la ciudad, como Dos Banderas, El centro de la ciudad, Barrio Felipe Varela, en la costa, donde se desplazo un contenedor y genero daños en un galpo.
Producto de los daños, se activo operativo desplegó más de 100 trabajadores municipales, quienes junto a bomberos, Defensa Civil y personal de la DPE trabajan en la asistencia a vecinos y la liberación de calles afectadas.
