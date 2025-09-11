Confirmaron 12 años de prisión por estafa a Susana Ancalipe por millonaria inmobiliaria

La Justicia de Tierra del Fuego cerró un largo capítulo judicial al confirmar la condena a 12 años de prisión para Susana del Carmen Ancalipe, considerada responsable de una de las mayores estafas inmobiliarias de la provincia. La sentencia fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, que rechazó el recurso de casación presentado por la defensa.

Ancalipe había sido condenada en primera instancia por nueve hechos de estafa cometidos a través de la empresa fantasma “Río Grande Construcciones y Servicios”, creada junto a su esposo Carlos Pérez —condenado a 4 años de cárcel—. La firma ofrecía viviendas “llave en mano” y ampliaciones que jamás se concretaron.





La maniobra incluyó la difusión de falsas promociones en medios de comunicación, la apertura de un local comercial como fachada y hasta la exhibición de obras ajenas presentadas como propias. Con estas acciones, lograron que decenas de personas entregaran adelantados de dinero, por un monto superior a 1,1 millones de pesos.





El tribunal demostró como agravantes la angustia, el dolor psicológico y las consecuencias personales que sufrieron los damnificados, muchos de los cuales vieron frustrado el sueño de acceder a la vivienda propia o debieron posponer proyectos familiares, como la educación de sus hijos.





La causa se inició en 2013 y se expandió por más de una década debido a maniobras dilatorias de la defensa ya que Ancalipe se fugó en dos oportunidades, retrasando la ejecución de la pena.



