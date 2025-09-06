Dos detenidos por un ataque con arma blanca en Ushuaia

La Policía Provincial detuvo a dos jóvenes tras un violento episodio registrado en la tarde de este sábado en la calle Aristóbulo del Valle al 500, donde un hombre denunció haber sido atacado con un arma blanca en el marco de una discusión con varios individuos.

La víctima sufrió lesiones en la cabeza y un corte en la mano izquierda, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. Con la descripción aportada, efectivos de la Comisaría Quinta lograron interceptar a los sospechosos a unos 100 metros de la escena. Fueron identificados como Ignacio Agustín Amante Mendoza, de 26 años, y Juan Carlos Cortez, de 22.





Durante la requisa, a Cortez se le secuestró una navaja con manchas de sangre, que quedó incorporada a la causa como elemento probatorio. Ambos sujetos permanecen detenidos bajo la figura de lesiones con arma blanca, a disposición de la Fiscalía de turno. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.