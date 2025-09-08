Ushuaia: joven denunció ser agredido con un palo y terminó con fractura de tabique.

En Ushuaia, un hombre fue agredido con un palo y sufrió fractura de tabique. El atacante fue detenido e incomunicado por orden judicial.

Un hecho violento ocurrió este lunes por la mañana en Ushuaia. Un hombre de 28 años sufrió una herida en la cabeza y fractura de tabique tras ser atacado en la vía pública. El agresor fue detenido.
Un episodio violento se registró este lunes a las 09:40 en la intersección de Isla Año Nuevo y Kuanip, en la ciudad de Ushuaia. Personal policial acudió al lugar tras una alerta sobre dos hombres corriendo, uno de ellos con el rostro ensangrentado.

En inmediaciones de la calle 12 de Octubre fue identificado Mario Andrés Chauque (28), quien presentaba una lesión sangrante en el cuero cabelludo. La víctima denunció que había sido atacado con un palo por un individuo vestido con prendas oscuras.

Minutos más tarde, efectivos lograron la aprehensión de Alfredo Encina (34), quien coincidió con la descripción aportada. La Fiscalía de turno avaló el procedimiento policial. Posteriormente, se confirmó que Chauque sufrió una fractura de tabique nasal, motivo por el cual se dispuso que el detenido permaneciera incomunicado por orden judicial. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH5pZyFp_vbPyY97u6u_UI46coPGSVd_kDgPpw501Hkjj2N_1nXLoCWyOsdPqaatjeovVfSnUw8LkH1KUAz3XTdfPivSjV03U446-QTmZmNjEgaupIFWAumBZukS-9JgQ2LnHc3l8UUX54RJkRHN6NQ_FsIGd4TsT7mEk_UGYM7kxMEs88QsNl/w640-h384/hombre%20denunccia%20ser%20agredido%20y%20amenazado%20con%20palo%20enn%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH5pZyFp_vbPyY97u6u_UI46coPGSVd_kDgPpw501Hkjj2N_1nXLoCWyOsdPqaatjeovVfSnUw8LkH1KUAz3XTdfPivSjV03U446-QTmZmNjEgaupIFWAumBZukS-9JgQ2LnHc3l8UUX54RJkRHN6NQ_FsIGd4TsT7mEk_UGYM7kxMEs88QsNl/s72-w640-c-h384/hombre%20denunccia%20ser%20agredido%20y%20amenazado%20con%20palo%20enn%20ushuaia.jpg
