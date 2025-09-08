Ushuaia: joven denunció ser agredido con un palo y terminó con fractura de tabique.

Minutos más tarde, efectivos lograron la aprehensión de Alfredo Encina (34), quien coincidió con la descripción aportada. La Fiscalía de turno avaló el procedimiento policial.

Posteriormente, se confirmó que Chauque sufrió una fractura de tabique nasal, motivo por el cual se dispuso que el detenido permaneciera incomunicado por orden judicial.