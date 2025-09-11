Internos de la Alcaldía de Ushuaia denuncian condiciones inhumanas y corrupción en el Servicio Penitenciario.

Internos y familiares denuncian hacinamiento, falta de higiene y corrupción en el Servicio Penitenciario de Ushuaia. Exigen intervención urgente.
Los internos del pabellón N°1 de la Alcaldía Central de Ushuaia y sus familiares hicieron públicas dos cartas abiertas que revelaron la alarmante situación dentro del penal fueguino. Denuncian condiciones de hacinamiento, abandono sanitario y hasta hechos de corrupción vinculados a la comida destinada a los detenidos.
En la primera solicitada, los reclusos afirman que el pabellón tiene capacidad para 28 o 32 personas, pero hoy conviven 63 internos, muchos de ellos durmiendo en los pasillos y en colchones rotos o directamente en el piso.
El texto describe un panorama crítico:
- Baños destruidos, con cañerías rotas, olores nauseabundos y aguas estancadas.
- Ausencia de productos de higiene como lavandina, jabón, papel higiénico o máquinas de afeitar.
- Comidas insuficientes y de mala calidad, sin frutas, verduras, lácteos ni yerba mate.
- Falta de atención médica y medicamentos, lo que pone en riesgo la vida de los internos.
“Cada día que pasa en estas condiciones es un día donde se violan derechos fundamentales, se deteriora la salud y se pone en riesgo la vida de seres humanos bajo custodia del Estado”, expresaron los internos en su carta dirigida al Director del Servicio Penitenciario.
Acusaciones de corrupción en la alimentación
Por su parte, los familiares de los internos difundieron otra carta abierta al Ministerio Público Fiscal, en la que denunciaron al penitenciario Sr. Vázquez por presuntamente sustraer mercadería destinada a la alimentación de los internos, junto a personas de su entorno.
Según el escrito, este accionar explicaría que la comida que finalmente llega a los pabellones sea escasa y de pésima calidad. “Se trata de un hecho de corrupción y malversación que afecta directamente la salud y dignidad de los detenidos”, denunciaron los familiares.
Exigir a la Justicia:
Una investigación penal contra el penitenciario denunciado y toda la cadena de responsabilidades.
Una auditoría inmediata y transparente sobre el manejo de los alimentos .La garantía de provisión suficiente e íntegra de la mercadería.La intervención de organismos de Derechos Humanos provinciales y nacionales.
La situación en el Servicio Penitenciario fueguino abre un fuerte debate sobre el respeto a los derechos humanos en contextos de encierro y el control sobre los recursos públicos destinados a los internos.
COMENTARIOS