Candidato de “Defendamos Tierra del Fuego” cuestionó a libertario por apoyar base militar de EE.UU.

instalación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia.

La controversia se da en medio del decreto firmado por el presidente Javier Milei que autoriza el arribo de tropas estadounidenses a la capital fueguina para realizar ejercicios militares, medida que el frente opositor calificó como una violación a las facultades del Congreso establecidas en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional.





En una entrevista, la agrupación advirtió que “ignorar que los Estados Unidos son aliados incondicionales del Reino Unido —la misma potencia que ocupa ilegalmente nuestras Islas Malvinas y explota los recursos en el Atlántico Sur— constituye una falta de respeto a la memoria colectiva de los argentinos y una amenaza directa a nuestra soberanía”.





Además, remarcaron que habilitar una base extranjera en Ushuaia significaría “un acto de entrega del territorio, exponiendo a la provincia como objetivo estratégico de alto valor para organizaciones terroristas internacionales y poniendo en riesgo a toda la comunidad”.





En referencia a Rodríguez, sostuvo que sus declaraciones reflejan “la obediencia ciega a un proyecto nacional que pretende entregar la soberanía al mejor postor, sacrificando la integridad de Tierra del Fuego en nombre de la especulación financiera y la subordinación política”.





Finalmente, desde el frente enfatizaron: “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no se negocian”, ratificando su compromiso con la defensa de la soberanía argentina, la paz regional y el futuro de las próximas generaciones.