(Vídeo) Miguel Rodriguez, Candidato libertario a Diputador por Tierra del Fuego respaldó la instalación de una base militar de EE.UU. en Ushuaia

En declaraciones que generaron fuerte repercusión, Miguel Rodríguez, dirigente de La Libertad Avanza (LLA) y candidato a diputado nacional por Tierra del Fuego, manifestó su respaldo a la presencia militar de Estados Unidos en la provincia, alineándose con la política de defensa del presidente Javier Milei.

Durante una entrevista en el programa “Buenas Tardes China”, conducido por Jairo Straccia, Rodríguez fue consultado directamente sobre si apoyaba la instalación de una base estadounidense en Ushuaia. Su respuesta fue categórica:

“Sí, obviamente, estoy a favor de todas las medidas que tome este Gobierno nacional”.





Aunque luego intentó matizar afirmando que se trataría de “una base con colaboración de los Estados Unidos” y no estrictamente estadounidense, el candidato reafirmó su acompañamiento incondicional al Gobierno de Milei.





“Nosotros acompañamos este Gobierno nacional, entiendo que todas las medidas que toma este Gobierno son beneficiosas para todo el pueblo argentino”, sostuvo Rodríguez, destacando que su candidatura busca fortalecer la representación parlamentaria del oficialismo.





Asimismo, justificó su postura señalando que Milei lidera “el único gobierno con capacidad de potenciar a la Argentina y sacarla del pozo en que la dejó el kirchnerismo”.





La posibilidad de instalar una base militar extranjera en suelo argentino despierta sensibilidad política y soberana, especialmente en Tierra del Fuego, provincia estratégica por su cercanía a la Antártida y el Atlántico Sur, donde el recuerdo del conflicto por Malvinas y la ocupación británica permanece latente.



