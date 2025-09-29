Vecinos denuncian la falta de recolección de residuos en barrios de Ushuaia

Vecinos de distintos sectores de Ushuaia expresaron su malestar por la falta de recolección de residuos en las últimas jornadas. Puntualmente, residentes de las calles Los Senecios, Las Orquídeas y Las Campanillas señalaron que, pese a que el servicio suele cumplirse entre una y dos veces por semana, en los últimos días no se presentó ningún camión recolector.

Este lunes, al mediodía, las bolsas de basura seguían acumuladas en las veredas, con el consiguiente riesgo ambiental y sanitario que genera la presencia de desperdicios a la intemperie.

Los vecinos remarcaron que la situación no es nueva y que la irregularidad del servicio de higiene urbana se repite periódicamente, sin que el Municipio ofrezca soluciones concretas ni refuerzos para garantizar la limpieza en los barrios.

El reclamo se suma a una problemática generalizada en Ushuaia, donde la gestión de los residuos continúa siendo uno de los puntos críticos de la administración municipal, generando constantes quejas de los habitantes.

