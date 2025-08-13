Pase lo que pase, pierden los chicos: SUTEF fue convocado a la Mesa Paritaria Salarial este jueves en Casa de Gobierno

0 0 13 agosto 2025 2025-08-13T09:49:00-03:00 Editar esta nota

SUTEF participará este jueves en una nueva Mesa Paritaria Salarial en Ushuaia para discutir mejoras salariales y condiciones laborales.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó que fue convocado por la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Educación a una nueva Mesa Paritaria Salarial.
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó que fue convocado por la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Educación a una nueva Mesa Paritaria Salarial.

La reunión se realizará este jueves 14 de agosto, a las 13 horas, en el Salón “Antártida Argentina” de Casa de Gobierno, en la capital fueguina. Desde el gremio remarcaron que esperan llevar las demandas salariales y laborales del sector, en un contexto de fuerte preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y las condiciones de trabajo en las instituciones educativas.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2328,Interes General,3140,Internacionales,145,Locales,3482,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11323,Sociedad,4912,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14274,Ultimas Noticias,12663,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Pase lo que pase, pierden los chicos: SUTEF fue convocado a la Mesa Paritaria Salarial este jueves en Casa de Gobierno
Pase lo que pase, pierden los chicos: SUTEF fue convocado a la Mesa Paritaria Salarial este jueves en Casa de Gobierno
SUTEF participará este jueves en una nueva Mesa Paritaria Salarial en Ushuaia para discutir mejoras salariales y condiciones laborales.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaj9W8KK2S6bN7FqUX5xMok-Dd2BWIokLsprOOR3o1VmzgmlT6PasuDxctIQTLcDIFS1Bvo4ab0iTylAhTO2GD4_IEkFXEjLsrVgKGL6AQxbLdJxbal7uNh7BgH_AbERwL6SiCzKaTRQ9oRxAx1T5le0Fs2kefZJUZLrg5imC2D7oiDwaQzNiW/w640-h384/gobierno%20llamo%20a%20sutef%20para%20paritarias.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaj9W8KK2S6bN7FqUX5xMok-Dd2BWIokLsprOOR3o1VmzgmlT6PasuDxctIQTLcDIFS1Bvo4ab0iTylAhTO2GD4_IEkFXEjLsrVgKGL6AQxbLdJxbal7uNh7BgH_AbERwL6SiCzKaTRQ9oRxAx1T5le0Fs2kefZJUZLrg5imC2D7oiDwaQzNiW/s72-w640-c-h384/gobierno%20llamo%20a%20sutef%20para%20paritarias.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/pase-lo-que-pase-pierden-los-chicos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/pase-lo-que-pase-pierden-los-chicos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos