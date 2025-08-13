Pase lo que pase, pierden los chicos: SUTEF fue convocado a la Mesa Paritaria Salarial este jueves en Casa de Gobierno

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó que fue convocado por la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Educación a una nueva Mesa Paritaria Salarial.

La reunión se realizará este jueves 14 de agosto, a las 13 horas, en el Salón “Antártida Argentina” de Casa de Gobierno, en la capital fueguina. Desde el gremio remarcaron que esperan llevar las demandas salariales y laborales del sector, en un contexto de fuerte preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y las condiciones de trabajo en las instituciones educativas.