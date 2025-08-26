Hoy cortarán la Ruta 3 en el km 3046 para retirar un camión siniestrado

El operativo está previsto entre las 11 y las 13 horas aproximadamente. Durante ese lapso, el tránsito permanecerá interrumpido en ambos sentidos para garantizar la seguridad de las tareas de retiro de la unidad siniestrada.





Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores planificar sus traslados en función de este corte y respetar las indicaciones del personal de seguridad y las señales viales. Asimismo, solicitaron extremar la precaución al circular por la zona una vez habilitada la ruta.