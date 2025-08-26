Hoy cortarán la Ruta 3 en el km 3046 para retirar un camión siniestrado

Corte en Ruta 3 este martes 26 de agosto en el km 3046 por retiro de camión siniestrado en Río Olivia. Será entre las 11 y 13 horas.
La Secretaría de Protección Civil de la provincia informó que este martes 26 de agosto se realizará un corte total de tránsito en la Ruta Nacional N°3, a la altura del km 3046 (Puente Río Olivia), con el fin de remover el camión que desbarrancó durante el fin de semana. (VER NOTA Y VIDEO)
El operativo está previsto entre las 11 y las 13 horas aproximadamente. Durante ese lapso, el tránsito permanecerá interrumpido en ambos sentidos para garantizar la seguridad de las tareas de retiro de la unidad siniestrada.
Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores planificar sus traslados en función de este corte y respetar las indicaciones del personal de seguridad y las señales viales. Asimismo, solicitaron extremar la precaución al circular por la zona una vez habilitada la ruta.
