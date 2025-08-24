(Vídeo) Ruta 3: despistó un camión con carga de gas en el puente del río Olivia

24 agosto 2025

Despistó un camión con gas en la Ruta 3, puente río Olivia. El conductor resultó ileso y no hubo riesgo de fuga.

El transporte quedó desbarrancado en el lateral del puente sobre el río Olivia. El conductor resultó ileso y no hubo riesgo de fuga de gas.
En horas de la madrugada de este lunes, un camión semirremolque que transportaba gas protagonizó un despiste en el kilómetro 3045 de la Ruta Nacional N°3, quedando desbarrancado en el lateral del puente que cruza el río Olivia.

El vehículo era conducido por Pablo Eduardo Andrés López (41), quien afortunadamente no sufrió lesiones. Tras ser asistido por personal sanitario, se confirmó que no fue necesario su traslado al hospital.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y profesionales de la empresa Sartini Gas, quienes revisaron el acoplado y la carga. Constataron que no hubo daños estructurales ni riesgo de fuga, descartando así un peligro mayor.

El hecho generó alarma por la naturaleza de la carga, aunque el rápido accionar de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin consecuencias para la seguridad vial ni ambiental.

