Denuncian al hermano del intendente por hostigamiento en el Municipio, mientras Martín Pérez piden reincorporar a una ñoqui en OSEF

Hermano del intendente acusado de hostigamiento y favores políticos en OSEF: doble escándalo golpea a la gestión de Martín Pérez.

Las sombras del poder vuelven a golpear a la gestión de Martín Pérez: denuncian a su hermano por hostigamiento a una trabajadora y, en paralelo, el gremio aliado ASEOM, con el apoyo del intendente, exige la reincorporación de una empleada política en OSEF.
La gestión del intendente Martín Pérez atraviesa una nueva tormenta política. Por un lado, una denuncia grave involucra a su propio hermano, acusado de hostigar a una trabajadora municipal, lo que derivó en la salida de la víctima en lugar de sancionar al responsable. Un escándalo familiar que expone cómo el poder se maneja con total discrecionalidad dentro del Municipio, donde el apellido parece tener más peso que la ética y el respeto laboral.

El silencio del Ejecutivo es estruendoso: hasta ahora no hubo explicaciones ni medidas concretas. La pregunta que sobrevuela los pasillos municipales es simple: ¿se protege al acusado solo por ser “de la familia”? Si no se actúa con transparencia, lo que hoy es una denuncia interna puede transformarse en una vergüenza política de alto impacto para toda la ciudad.

Favores políticos en OSEF

Mientras tanto, en otra arista del poder, el gremio ASEOM, aliado incondicional del intendente, pidió la reincorporación de una empleada política del SUTEF en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

La solicitud fue dirigida al vicepresidente del organismo, Leonardo Olgiatti, ex funcionario de Pérez. Allí reclaman volver a meter por la ventana a una trabajadora que había ingresado como “personal de gabinete” gracias al vocal sindical Franco Tomasevich. Los argumentos para justificar el pedido son tan previsibles como cuestionables: “necesidad económica” y “aprovechar la formación que ya posee”.

Lo insólito es que hace apenas unos meses se habían dado de baja a cinco “ñoquis de lujo” designados en OSEF por el mismo sindicato, y ahora, sin rubor, comienza la reposición de favores.

Con los amigos y familares adentro, con los demás afuera

Lo que queda en evidencia es un patrón: con los que quiere, el Municipio abre las puertas; con los que no, los deja afuera. Mientras los trabajadores de verdad sufren la falta de recursos y el deterioro de los servicios, los círculos del poder siguen manejando la caja pública como si fuera un botín para familiares, militantes y aliados sindicales.

Una doble vara que desnuda la forma de gobernar: silencio frente a las denuncias internas y complicidad en los acomodos externos.

  1. Anónimoagosto 20, 2025

    EXTRA EXTRA OTRA SEMANA CON DESOBLIGACIONES DOCENTES! POLITICOS PADRES MEDIOS DENUNCIEN! INCONSTITUCIONALIDAD A FLOR DE PIEL!! CHICOS SIN EDUCACION!! CHICOS CON DERECHOS VULNERADOS NADIE HACE NADA JUSTICIA MEDIOS OIDOS SORDOS!! EXTRA EXTRA

  2. Anónimoagosto 20, 2025

    Qe se vayan todos y no vuelvan nunca más!!!

  3. Anónimoagosto 20, 2025

    cheque perez, es un re corrupto, preguntenlen cuanto dinero le dio huevo seco, para que pongan a el hermano de este primer candidato a diputado?
    ustedes, se piensan que poner a una persona primero es gratis?
    huevo duro, sabe, que solo anda por el mundo poniendo plata...
    no voten a el petizo orejudo, es de Entre Rios, y se caga de risa de los de aca....y el otro zapato, re inutil es nacido en avellaneda, Provinica de BS AS.
    CASTIGO EN LAS URNAS A ESTOS QUE SON DE AFUERA!!!

  4. Anónimoagosto 20, 2025

    Don queque perez, es un sorete de persona. es un repugnante de primera. sus asesores es el petizo orejudo, y targuetita ferro!!! jajajajajajaja Pord Dios...asi les va a ir en estas elecciones y en las que vengan.
    encima hacen una alianza, con la peppa pig, y el sinleche!! jajajajajajaja. pobres pelotudos, se imaguinan que somos todos unos pelotudos!

  5. Anónimoagosto 20, 2025

    estos dos no existen. esperen los resultados de las elecciones, y despues analicen si la gente los quiere!!!!!!

  6. Anónimoagosto 20, 2025

    y pensar que peppa pig, lo echo a el petizo orejudo, POR PELOTUDO E IMPRODUCTIVO....
    y quiere ser ajajajajajajajajajaj segui soñando orejudo...es gratis por ahora delirar!

  7. Anónimoagosto 20, 2025

