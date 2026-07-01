(Vídeo) Principio de incendio en una vivienda de Ushuaia: un hombre fue hospitalizado por inhalación de humo

El siniestro ocurrió en una vivienda de la calle Austral al 1900. Bomberos Voluntarios controlaron rápidamente el fuego y el ocupante fue dado de alta tras ser asistido en el Hospital Regional Ushuaia.

Un principio de incendio se registró este miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Austral al 1900, en la ciudad de Ushuaia, y movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, Policía Provincial y servicios de emergencia.





Según la información oficial, el foco ígneo fue controlado y extinguido rápidamente por los bomberos, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda y provocaran daños de mayor magnitud.





Como consecuencia del incidente, un hombre de 40 años debió ser trasladado al Hospital Regional Ushuaia tras haber inhalado humo durante el incendio. Luego de ser evaluado por el personal médico, recibió el alta al comprobarse que su estado de salud no revestía gravedad.





De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el origen del incendio habría sido accidental y estaría vinculado a una falla en la instalación eléctrica ubicada en el entretecho de la vivienda.





Personal de la Policía Provincial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y avanzar con las pericias que permitan confirmar las causas del siniestro.



