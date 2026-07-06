Tolhuin concentra la mayor cantidad de casos de varicela y Salud emitió una alerta epidemiológica

Tolhuin, la ciudad con más casos de varicela en la provincia. El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que durante 2026 se notifi...

Tolhuin, la ciudad con más casos de varicela en la provincia.

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que durante 2026 se notificaron 57 casos de varicela en todo el territorio provincial, de acuerdo con el último reporte elaborado por la Dirección de Epidemiología e Información.

Del total registrado, 26 casos corresponden a Tolhuin, que se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de contagios, mientras que Ushuaia reportó 19 casos y Río Grande 12.

Si bien las autoridades sanitarias señalaron que la incidencia provincial continúa dentro de la denominada "Zona de Seguridad", remarcaron que el seguimiento epidemiológico permanece activo para monitorear la evolución del brote.

¿Quiénes son los más afectados?

Según el informe oficial, el grupo etario con mayor cantidad de casos corresponde a personas de 15 a 64 años, seguido por los menores de 14 años. En tanto, los mayores de 65 años representan el segmento con menor cantidad de contagios registrados.

En cuanto a la distribución por sexo, el reporte indica que existe una leve predominancia de casos en varones dentro de los grupos de menores de 14 años y de personas entre 15 y 64 años. En la población mayor de 65 años, en cambio, se observa una mayor proporción de mujeres afectadas.

Salud mantiene el monitoreo epidemiológico

Desde el Ministerio de Salud indicaron que el sistema sanitario continúa realizando el seguimiento de los casos en toda la provincia con el objetivo de detectar oportunamente nuevos contagios y evaluar la evolución de la situación epidemiológica.

Las autoridades recordaron además la importancia de consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles con varicela, especialmente en personas con factores de riesgo o que convivan con pacientes inmunocomprometidos.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.