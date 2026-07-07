Rescatan a un excursionista lesionado en el Glaciar Ojo del Albino y lo evacúan en helicóptero hacia Ushuaia

Un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la Comisión de Auxilio Ushuaia permitió rescatar a un ciudadano que sufrió una presunta fractura mientras recorría la zona del Glaciar Ojo del Albino. Fue trasladado en helicóptero al hospital de la capital fueguina.

Un importante operativo de rescate se desplegó en las últimas horas en el Glaciar Ojo del Albino, en cercanías de Ushuaia, donde un excursionista debió ser asistido tras sufrir una lesión que le impedía descender por sus propios medios en un sector de difícil acceso.





La intervención estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 44 "Ushuaia" de Gendarmería Nacional, quienes fueron alertados por la Comisión de Auxilio Ushuaia sobre la emergencia. Ante la complejidad del terreno y la imposibilidad de que la persona pudiera movilizarse, se puso en marcha un operativo de asistencia y evacuación.





Al llegar al lugar, los rescatistas constataron que el ciudadano presentaba un cuadro compatible con una posible fractura de tibia y peroné. Luego de brindarle los primeros auxilios, procedieron a inmovilizar la extremidad afectada y lo aseguraron en una camilla de montaña tipo Lecco Kong, especialmente diseñada para este tipo de rescates en ambientes de alta montaña.





Posteriormente, el damnificado fue trasladado a pie hasta un punto seguro que permitiera la intervención de un helicóptero. Desde allí fue evacuado por vía aérea hacia la ciudad de Ushuaia y derivado al hospital local, donde quedó bajo atención médica para la realización de estudios y el tratamiento correspondiente.





El operativo vuelve a poner en evidencia la importancia del trabajo coordinado entre los organismos de rescate que actúan en Tierra del Fuego. Sitios como el Glaciar Ojo del Albino, cada vez más elegidos por residentes y turistas, presentan exigencias físicas y riesgos propios de la montaña, por lo que las autoridades recomiendan planificar las excursiones, consultar las condiciones climáticas y contar con el equipamiento adecuado antes de iniciar el recorrido.