Nos siguen bicicleteando: Vuoto autorizó un pago de $48 millones para BiciUshuaia y ya suma más de 160 millones

Vecinos cuestionan que continúe demandando recursos mientras varias bicicletas permanecen inutilizadas y el uso del sistema es practicante, inexistente.

El Municipio autorizó un nuevo pago por el mantenimiento del sistema de bicicletas públicas. La erogación figura en el Boletín Oficial y corresponde al servicio prestado durante todo 2025. Vecinos cuestionan que continúe demandando recursos mientras varias bicicletas permanecen inutilizadas y el uso del sistema es practicante, inexistente.

En un contexto de fuertes cuestionamientos por el estado de distintos servicios públicos municipales, la Municipalidad de Ushuaia volvió a destinar una importante suma de dinero al sistema BiciUshuaia, pese a que numerosos vecinos sostienen que muchas de las bicicletas permanecen fuera de servicio y que la utilización del programa es cada vez menor.





autorizó el pago de $48.261.319,20 a favor de Grupo Núcleo S.A ., correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema de bicicletas públicas durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025. Según consta en el Boletín Oficial Municipal, con fecha Ushuaia, 31 de marzo de 2026 Año XXXVI - N° 43/2026 página 431, (VER BOLETÍN OFICIAL COMPLETO) la Secretaría de Economía y Finanzas., correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema de bicicletas públicas durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025.





De acuerdo con la resolución, el servicio abonado comprende el mantenimiento del software que administra las bicicletas públicas, el servicio de hosting, un paquete de 20 horas destinado al desarrollo de mejoras y el soporte técnico del sistema.



