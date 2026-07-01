Nos siguen bicicleteando: Vuoto autorizó un pago de $48 millones para BiciUshuaia y ya suma más de 160 millones

Nos siguen bicicleteando: Vuoto autorizó un pago de $48 millones para BiciUshuaia
El Municipio autorizó un nuevo pago por el mantenimiento del sistema de bicicletas públicas. La erogación figura en el Boletín Oficial y corresponde al servicio prestado durante todo 2025. Vecinos cuestionan que continúe demandando recursos mientras varias bicicletas permanecen inutilizadas y el uso del sistema es practicante, inexistente.
En un contexto de fuertes cuestionamientos por el estado de distintos servicios públicos municipales, la Municipalidad de Ushuaia volvió a destinar una importante suma de dinero al sistema BiciUshuaia, pese a que numerosos vecinos sostienen que muchas de las bicicletas permanecen fuera de servicio y que la utilización del programa es cada vez menor.
Según consta en el Boletín Oficial Municipal, con fecha Ushuaia, 31 de marzo de 2026 Año XXXVI - N° 43/2026 página 431, (VER BOLETÍN OFICIAL COMPLETO) la Secretaría de Economía y Finanzas autorizó el pago de $48.261.319,20 a favor de Grupo Núcleo S.A., correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema de bicicletas públicas durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2025.
De acuerdo con la resolución, el servicio abonado comprende el mantenimiento del software que administra las bicicletas públicas, el servicio de hosting, un paquete de 20 horas destinado al desarrollo de mejoras y el soporte técnico del sistema.
Un contrato que supera los $164 millones
La resolución recuerda además que estos trabajos forman parte de una contratación mayor adjudicada mediante la Licitación Pública Nº 25/2023, cuyo monto total asciende a $164.990.277,70.
Es decir, el pago oficializado ahora corresponde a una parte de ese contrato, que continúa generando erogaciones para las arcas municipales.
Crecen los cuestionamientos
Mientras continúan los desembolsos para sostener el sistema, vecinos vienen señalando desde hace tiempo que numerosas bicicletas permanecen fuera de servicio, algunas presentan visibles signos de deterioro y varias estaciones muestran escasa actividad durante gran parte del año.
Las críticas también apuntan a la relación entre el costo del programa y el uso efectivo que tendría el sistema, especialmente en una ciudad donde las condiciones climáticas limitan durante varios meses la utilización cotidiana de bicicletas como medio de transporte.
La publicación del nuevo pago vuelve a instalar el debate sobre las prioridades del gasto público municipal.
En una ciudad donde persisten reclamos por el estado de calles, escaleras, veredas y otros servicios urbanos, la continuidad de importantes desembolsos para mantener BiciUshuaia genera interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
El pago fue oficializado mediante resolución de la Secretaría de Economía y Finanzas y forma parte de las erogaciones publicadas en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
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Bicicleta sin asiento usa ese tranzaResponderBorrar
Y quienes son los los representantes de esa sociedad anónima?ResponderBorrar
WalyBorrar
En la ciudad del barro, y los pozos...ResponderBorrar
Hay que juntar para ka campaña y las bicicletas bien gracias...ResponderBorrar
Y la sindica municipal Marina Iglesias, viatocadora serial,,, caradura, ni un poquito de verguenzaResponderBorrar
Últimos afanos antes que salga como cadornisResponderBorrar
La ciudad es un desastre por todo lados ,edificios que saturan todos los servicios mugre y ratas por todos lados ,borrachos y drogadictos tirados en la via y jodiendo a la gente ,gente fumando marihuana en la via pública ,vagos que se tiran encima tuyo para venderte huevadas y no aceptan la palabra no quiero ,robos todos los díasResponderBorrar
Por Dios, no paran de robar estos mugrientos peronistas con empresas aliadas al sistema, imposible terminar con la cultura del afano.ResponderBorrar
Tiene que seguir invirtiendo en Concepción...!!!ResponderBorrar
Guarda se vienen las cámaras fotomultas en ushuaia ,las piensan instalar en las calles de ushuaiaResponderBorrar
Este sistema sería bueno si el alquiler de esta bicicletas producen algún tipo de ganancia o superen lo que se gasta en ellas ,si no produce ganancia deberían eliminar este servicio y si se sigue sosteniendo debe ser para robarResponderBorrar
Bici para todos pero se rompen por eso millones de mantenimiento.MA QUANTA BICI HAY?YO VI 4 /5ResponderBorrar
Ma cuánta bici hay?ResponderBorrar
Están tan echas pelotas?ResponderBorrar
Que curro el bicicletero!!!ResponderBorrar
Acuérdense a la hora de votar. Porque se venden por un choripán dos días antes de la elecciónResponderBorrar
no entiendo porque la muni le paga, deberia ser una concesión de los lugares que pongan las estaciones y bicicletas y las alquilen, que hace la muni pagando algo jamas deberia pagar todo lo contrario, la empresa deberia pagar un canon para el uso y si no es negocio chau se saca 160mm con eso compras 120 bicletas nuevas a todo culoResponderBorrar