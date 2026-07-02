Allanamiento por una presunta estafa en Ushuaia: secuestran tarjetas bancarias y notifican a una mujer

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 en el marco de una investigación por una presunta estafa con tarjetas bancarias. Durante el operativo se secuestró documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.

Secuestran tarjetas y comprobantes durante un allanamiento





Personal de la Policía Provincial realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad en el marco de una investigación por una presunta estafa con tarjetas bancarias.





La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur y se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Subcomisario Medina al 90, donde el procedimiento arrojó resultados positivos para la investigación.





Durante el operativo, los efectivos secuestraron tarjetas bancarias, comprobantes de compras y otros elementos de interés, que serán incorporados al expediente con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Una mujer fue notificada de sus derechos





En el marco de la diligencia, Verónica Zabala fue notificada de sus derechos y garantías procesales, quedando a disposición de la autoridad judicial mientras continúa la investigación.





Desde la Justicia no se brindaron mayores precisiones sobre la modalidad de la presunta maniobra investigada, debido a que la causa continúa en etapa de instrucción.