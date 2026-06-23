Tras las denuncias contra Vuoto, Colazo y Von der Thusen, Nación deberá supervisar el concurso de la Defensoría de la Niñez

La polémica que envuelve al concurso para designar al futuro Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo luego de que la Defensoría Nacional confirmara su participación como organismo veedor en las próximas etapas del proceso de selección.

La decisión se conoce semanas después de que varios postulantes excluidos del concurso realizaran cuestionamientos públicos sobre la transparencia del procedimiento y apuntaran directamente contra la comisión especial encargada de llevar adelante la selección, integrada por las legisladoras Victoria Vuoto y Laura Colazo, el legislador Raúl Von der Thusen y representantes de otros poderes del Estado.





(VER NOTA) Las críticas surgieron tras la publicación del listado de admitidos y no admitidos, donde numerosos participantes denunciaron presuntas inconsistencias en los criterios utilizados para determinar las exclusiones, además de cuestionar la falta de fundamentos individualizados y la ausencia de información considerada esencial para ejercer adecuadamente el derecho de defensa.





Uno de los reclamos que tomó estado público señalaba que el listado difundido en el sitio oficial de la Legislatura carecía de fecha visible, no contaba con firmas de las autoridades responsables y tampoco detallaba los motivos específicos por los cuales cada postulante había sido rechazado.





La situación generó malestar entre quienes participaron del concurso y derivó en pedidos formales de revisión del procedimiento, además de cuestionamientos dirigidos a los integrantes de la comisión legislativa encargada de conducir el proceso.





En ese contexto, el Comité de Selección informó ahora que la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación participará como organismo externo de acompañamiento técnico y monitoreo.





La intervención fue confirmada por el jefe de Gabinete de la Defensoría Nacional, Sebastián Medina, quien ratificó que el organismo acompañará las distintas instancias del concurso impulsado por la Legislatura fueguina.





Según se informó oficialmente, la incorporación de la veeduría nacional busca fortalecer los mecanismos de control, transparencia y seguimiento institucional durante el proceso de selección del futuro titular de la Defensoría Provincial.





Aunque desde la comisión organizadora no se reconocieron irregularidades en el procedimiento, la decisión de incorporar un organismo externo aparece como una medida destinada a otorgar mayores garantías institucionales en una convocatoria que quedó envuelta en cuestionamientos y reclamos públicos.





Actualmente el comité responsable del concurso se encuentra integrado por representantes de los tres poderes del Estado, incluyendo a las legisladoras Victoria Vuoto y Laura Colazo, el legislador Raúl Von der Thusen, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Poder Judicial.



