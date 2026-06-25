SUTEF anunció desobligaciones y movilizaciones en toda la provincia tras rechazar el aumento otorgado por decreto

SUTEF anunció desobligaciones y movilizaciones para este jueves en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin tras rechazar el aumento salarial otorgado por decret

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció una nueva jornada de desobligaciones y movilizaciones para este jueves 25 de junio en las tres ciudades de la provincia, en rechazo al aumento salarial otorgado por decreto por el Gobierno provincial.

Desde la organización sindical cuestionaron la decisión del Ejecutivo de dar por cerrada la discusión paritaria de manera unilateral, luego de que la mayoría de la docencia rechazara la última propuesta salarial presentada en las negociaciones.

El conflicto se profundiza en un contexto de creciente malestar dentro del sector educativo, donde los docentes vienen reclamando una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación y el aumento sostenido del costo de vida.

Según sostienen desde SUTEF, los incrementos dispuestos por el Gobierno se encuentran muy por debajo de los valores que consideran necesarios para garantizar condiciones dignas para los trabajadores de la educación.

El gremio remarcó además que los salarios docentes continúan alejados del Salario Mínimo, Vital y Móvil de referencia que el sindicato viene utilizando como parámetro, estimado actualmente en $2.879.877 para cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora.

Movilizaciones en las tres ciudades

La agenda gremial prevista para este jueves contempla desobligaciones y concentraciones en distintos puntos de la provincia.

Turno mañana

📍 Ushuaia: Bloques de la Legislatura Provincial. 📍 Tolhuin: Plaza Cívica. 📍 Río Grande: intersección de Don Bosco y Alberdi.

Escuelas de Jornada Completa

📍 Ushuaia: Casa de Gobierno. 📍 Río Grande: Don Bosco y Alberdi.

Desde el sindicato señalaron que las medidas buscan visibilizar el reclamo salarial y expresar el rechazo a la decisión gubernamental de avanzar mediante decreto sin alcanzar un acuerdo con la representación sindical.

Un conflicto que sigue escalando

La medida se suma a una extensa serie de protestas, paros, movilizaciones y desobligaciones que se vienen desarrollando durante los últimos meses en toda la provincia.

Mientras el Gobierno sostiene que realizó un importante esfuerzo presupuestario para mejorar los salarios estatales en un contexto económico complejo, desde SUTEF afirman que los incrementos continúan siendo insuficientes para afrontar el costo real de vida en Tierra del Fuego.

Por el momento no existe una nueva convocatoria formal a paritarias y el conflicto docente permanece abierto.

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