Sciurano reapareció con definiciones políticas fuertes, elogió a Martín Pérez y volvió a posicionarse como protagonista electoral

Sciurano elogió a Martín Pérez, agradeció a Gustavo Melella, reivindicó su pasado en la UCR y volvió a posicionarse como figura clave de la política.
Federico Sciurano volvió a ocupar el centro de la escena política fueguina durante una entrevista en Radio Provincia en la que dejó definiciones que rápidamente comenzaron a generar repercusiones dentro de distintos sectores del arco político provincial.
El legislador de FORJA no solo reivindicó su trayectoria política y su presente dentro del espacio que conduce el gobernador Gustavo Melella, sino que además realizó elogios hacia dirigentes de distintos sectores y dejó entrever cómo observa el escenario electoral que se avecina en Tierra del Fuego.
Uno de los conceptos más llamativos estuvo vinculado al intendente de Río Grande, Martín Pérez, a quien ubicó entre las principales figuras de la política fueguina actual y como uno de los dirigentes con mayor proyección de cara a los próximos años.
Si bien evitó hablar en términos electorales concretos, sus declaraciones fueron interpretadas por distintos observadores como un reconocimiento explícito al posicionamiento que viene construyendo el jefe comunal riograndense dentro del escenario provincial.
Elogios a Martín Pérez y reconocimiento a "Chispita" Fadul
Durante la entrevista, Sciurano también sorprendió al referirse positivamente a referentes políticos con quienes mantiene diferencias ideológicas. Entre ellos destacó a la legisladora Liliana "Chispita" Fadul. "Podemos debatir, tener diferencias, pero es una buena persona", sostuvo el legislador, remarcando que las diferencias políticas no deberían impedir reconocer valores personales.
La misma línea utilizó al referirse a Martín Pérez, destacando su perfil político y su capacidad de gestión.
De la UCR a FORJA, sin renunciar a su identidad política
Otro aspecto relevante de la entrevista fue la referencia a su recorrido político personal.
Si bien actualmente integra FORJA y forma parte del espacio político encabezado por Gustavo Melella, Sciurano construyó gran parte de su trayectoria pública dentro de la Unión Cívica Radical.
Exconcejal, exintendente de Ushuaia y exsenador nacional, durante años fue una de las principales figuras del radicalismo fueguino y uno de los dirigentes más representativos de ese espacio político en la provincia.
Durante la entrevista recordó que, tras no encontrar lugar dentro de la estructura de la UCR, fue Gustavo Melella quien le abrió las puertas para continuar trabajando políticamente por Tierra del Fuego.
El reconocimiento público al gobernador no pasó desapercibido y reflejó una vez más el vínculo político que ambos mantienen desde hace años.
Sin embargo, pese a su pertenencia actual a FORJA, Sciurano continúa siendo identificado por amplios sectores políticos y sociales con la tradición radical que representó durante décadas, algo que le permite mantener diálogo con distintos espacios más allá de las fronteras partidarias.
Diferencias con la gestión de Walter Vuoto
En otro tramo de la entrevista, el legislador marcó diferencias con la administración municipal de Ushuaia encabezada por Walter Vuoto.
Si bien evitó realizar cuestionamientos personales, dejó en evidencia una mirada distinta sobre algunos aspectos de la gestión pública y sobre la situación actual de la capital fueguina.
Sus declaraciones vuelven a mostrar una distancia política que desde hace tiempo se percibe entre sectores del oficialismo provincial y el espacio político que gobierna el Municipio de Ushuaia.
La causa del Cochocho Vargas y la defensa de su gestión
Sciurano también volvió a referirse a una de las controversias que atravesó durante su gestión como intendente de Ushuaia: la obra del Polideportivo Cochocho Vargas.
Recordó que fue él mismo quien impulsó una autodenuncia para que la Justicia investigara las acusaciones que surgieron en aquel momento.
Según afirmó, puso su honor y su trayectoria política a disposición de la Justicia para que se analizara su actuación y remarcó que nunca fue convocado a declarar en el marco de la investigación. Para el exintendente, ese antecedente constituye una demostración de transparencia y de confianza en el accionar judicial.
Un dirigente que vuelve al centro del tablero político
Más allá de cada una de las definiciones puntuales, el dato político más relevante parece ser otro: Federico Sciurano volvió a mostrarse activo, con agenda propia y dispuesto a intervenir en el debate público provincial.
Sus elogios a Martín Pérez, el reconocimiento a Gustavo Melella, la reivindicación de su pasado radical, las diferencias con Walter Vuoto y la defensa de su gestión como intendente configuran un mensaje político que difícilmente pase inadvertido.
A medida que comienza a tomar forma el escenario electoral de los próximos años, Sciurano parece decidido a ocupar un lugar relevante en la discusión política fueguina.
Y aunque hoy integra FORJA, su historia dentro de la UCR, su experiencia de gestión y su capacidad de diálogo con distintos sectores lo mantienen como uno de los dirigentes con mayor volumen político dentro de Tierra del Fuego.
Todo indica que el exintendente de Ushuaia no está dispuesto a ocupar un rol secundario en el proceso electoral que se aproxima y que buscará volver a ser uno de los protagonistas de la política fueguina.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS