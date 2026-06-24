Sciurano reapareció con definiciones políticas fuertes, elogió a Martín Pérez y volvió a posicionarse como protagonista electoral

De la UCR a FORJA, sin renunciar a su identidad política





Otro aspecto relevante de la entrevista fue la referencia a su recorrido político personal.





Si bien actualmente integra FORJA y forma parte del espacio político encabezado por Gustavo Melella, Sciurano construyó gran parte de su trayectoria pública dentro de la Unión Cívica Radical.





Exconcejal, exintendente de Ushuaia y exsenador nacional, durante años fue una de las principales figuras del radicalismo fueguino y uno de los dirigentes más representativos de ese espacio político en la provincia.





Durante la entrevista recordó que, tras no encontrar lugar dentro de la estructura de la UCR, fue Gustavo Melella quien le abrió las puertas para continuar trabajando políticamente por Tierra del Fuego.





El reconocimiento público al gobernador no pasó desapercibido y reflejó una vez más el vínculo político que ambos mantienen desde hace años.





Sin embargo, pese a su pertenencia actual a FORJA, Sciurano continúa siendo identificado por amplios sectores políticos y sociales con la tradición radical que representó durante décadas, algo que le permite mantener diálogo con distintos espacios más allá de las fronteras partidarias.



