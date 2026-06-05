Robó herramientas de una vivienda y terminó detenido dentro de otro predio

Un hombre de 48 años fue detenido por personal policial en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia por el robo de herramientas de una vivienda ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 1700.

El procedimiento se llevó adelante luego de una serie de tareas investigativas realizadas por efectivos policiales, quienes analizaron distintos registros fílmicos que permitieron identificar al presunto autor del hecho.





Según informaron fuentes policiales, la pesquisa permitió establecer la posible participación de Daniel González, de 48 años, en la sustracción de diversos elementos denunciada por el damnificado.





Posteriormente, los efectivos localizaron al sospechoso dentro de otro predio al que habría ingresado sin autorización. Al constatar la situación, se procedió a su aprehensión en flagrancia, medida que fue dispuesta por la Fiscalía de Turno.





Durante el operativo también se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho investigado.





Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del robo y establecer si el detenido podría estar relacionado con otros hechos similares ocurridos en la ciudad.