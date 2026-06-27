Piden detener a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia deberá definir su situación

Una investigación que comenzó tras el escándalo del yate en Europa





La investigación tomó impulso a fines de 2023, cuando se difundieron imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, a bordo del lujoso yate Bandido.





La repercusión pública de esas fotografías derivó en la renuncia inmediata del entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, además de su salida de la campaña electoral y la apertura de una causa para determinar el origen de su patrimonio.





Posteriormente, la Justicia dispuso allanamientos en propiedades vinculadas a Insaurralde, Clerici y otros allegados, además de prohibirles salir del país mientras avanzaba la investigación.



