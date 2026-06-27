Piden detener a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia deberá definir su situación

0 0 27 junio 2026 2026-06-27T03:45:00-03:00 Editar esta nota

El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Luis Armella deberá resolver.

El fiscal federal Sergio Mola solicitó el arresto del exintendente de Lomas de Zamora en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La decisión quedó ahora en manos del juez Luis Armella.
La causa judicial que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Sergio Mola solicitara su detención en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El pedido deberá ser evaluado por el juez federal Luis Armella, quien será el encargado de resolver si hace lugar o no a la solicitud presentada por el Ministerio Público Fiscal.

Una investigación que comenzó tras el escándalo del yate en Europa

La investigación tomó impulso a fines de 2023, cuando se difundieron imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, a bordo del lujoso yate Bandido.

La repercusión pública de esas fotografías derivó en la renuncia inmediata del entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, además de su salida de la campaña electoral y la apertura de una causa para determinar el origen de su patrimonio.

Posteriormente, la Justicia dispuso allanamientos en propiedades vinculadas a Insaurralde, Clerici y otros allegados, además de prohibirles salir del país mientras avanzaba la investigación.

El patrimonio bajo la lupa

Durante la pesquisa, los investigadores analizaron la evolución patrimonial del exfuncionario, sociedades comerciales vinculadas a familiares y presuntos testaferros, además de movimientos financieros y viajes al exterior que, según la hipótesis fiscal, no guardarían relación con los ingresos oficialmente declarados durante su desempeño en la función pública.

Entre los elementos que investiga la fiscalía también figura un presunto acuerdo patrimonial con su exesposa, Jésica Cirio, además de la posible utilización de empresas y terceros para ocultar bienes y fondos de origen presuntamente ilícito.

En distintos procedimientos judiciales se secuestraron dispositivos electrónicos, vehículos de alta gama y aproximadamente 600.000 dólares en efectivo durante allanamientos vinculados a la causa.

La Justicia deberá resolver

Con el pedido formal presentado por el fiscal Sergio Mola, la decisión quedó ahora en manos del juez Luis Armella, quien deberá analizar los elementos incorporados al expediente y determinar si corresponde ordenar la detención de Insaurralde.

La causa continúa en etapa de investigación y la situación procesal del exfuncionario dependerá de las resoluciones que adopte el magistrado en los próximos días.

El expediente es considerado uno de los casos de mayor repercusión política de los últimos años, debido a la relevancia institucional que tuvo Insaurralde dentro del peronismo bonaerense y al impacto público que generó la difusión del viaje de lujo que dio origen a la investigación.

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