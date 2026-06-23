Patrullero sin patente en Ushuaia da inicio a reclamo vecinal

1 0 23 junio 2026 2026-06-23T06:06:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos de Ushuaia cuestionaron la circulación de un patrullero sin patente y reclamaron explicaciones a las autoridades policiales.

Vecinos cuestionaron que un móvil policial circulara sin identificación visible y advirtieron sobre el mensaje que se transmite a la comunidad cuando quienes deben controlar el cumplimiento de las normas no las respetan.
La presencia de un patrullero circulando sin patente visible generó malestar y fuertes cuestionamientos entre vecinos de Ushuaia, quienes expresaron su indignación en redes sociales y grupos comunitarios al considerar que se trata de una situación incompatible con las obligaciones que deben cumplir las fuerzas de seguridad.

Según denunciaron residentes de distintos sectores de la ciudad, el móvil policial fue observado prestando servicio sin la correspondiente chapa patente, una situación que rápidamente despertó críticas y reavivó el debate sobre los controles que se exigen a los ciudadanos y aquellos que recaen sobre los organismos estatales.

La situación no pasó inadvertida para los vecinos, quienes remarcaron que cualquier conductor particular que circule sin patente puede ser objeto de infracciones, secuestro del vehículo o sanciones administrativas, mientras que en este caso el móvil continuó prestando funciones normalmente.

"Las normas deberían ser iguales para todos", señalaron algunos de los reclamos difundidos públicamente, donde también se cuestionó la falta de explicaciones oficiales respecto de la situación. El hecho revive los privilegios de político, como se 

Reclamos por el ejemplo que brinda el Estado

La polémica se instaló especialmente porque se trata de un vehículo perteneciente a una institución encargada de hacer cumplir las leyes y controlar el tránsito, lo que para muchos vecinos genera una contradicción difícil de justificar.

Diversos usuarios señalaron que el cumplimiento de las normas debe comenzar por los propios organismos públicos, especialmente cuando se trata de fuerzas de seguridad que diariamente intervienen en controles vehiculares y procedimientos de tránsito.

Si bien no trascendió oficialmente si la ausencia de la patente obedecía a una cuestión administrativa, un desperfecto o algún otro motivo, la falta de información alimentó las críticas y los cuestionamientos en la comunidad.
Piden explicaciones

Hasta el momento no se emitió información oficial por parte de la Policía Provincial respecto del hecho denunciado por los vecinos.

Mientras tanto, la situación volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente: la necesidad de que los organismos públicos cumplan con las mismas exigencias y obligaciones que se reclaman diariamente a los ciudadanos.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojunio 23, 2026

    Hace unos días un étios del servicio penitenciario que no la baliza arriba del techo con 3 efectivos casi me choca en vernet circulando en contramano

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Patrullero sin patente en Ushuaia da inicio a reclamo vecinal
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