Patrullero sin patente en Ushuaia da inicio a reclamo vecinal

La presencia de un patrullero circulando sin patente visible generó malestar y fuertes cuestionamientos entre vecinos de Ushuaia, quienes expresaron su indignación en redes sociales y grupos comunitarios al considerar que se trata de una situación incompatible con las obligaciones que deben cumplir las fuerzas de seguridad.

Según denunciaron residentes de distintos sectores de la ciudad, el móvil policial fue observado prestando servicio sin la correspondiente chapa patente, una situación que rápidamente despertó críticas y reavivó el debate sobre los controles que se exigen a los ciudadanos y aquellos que recaen sobre los organismos estatales.





La situación no pasó inadvertida para los vecinos, quienes remarcaron que cualquier conductor particular que circule sin patente puede ser objeto de infracciones, secuestro del vehículo o sanciones administrativas, mientras que en este caso el móvil continuó prestando funciones normalmente.





"Las normas deberían ser iguales para todos", señalaron algunos de los reclamos difundidos públicamente, donde también se cuestionó la falta de explicaciones oficiales respecto de la situación. El hecho revive los privilegios de político, como se