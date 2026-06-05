Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino

Argentina atraviesa una jornada de conmoción tras conocerse la muerte de Indio Solari, una de las personalidades más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional.

Nacido como Carlos Alberto Solari, el artista construyó un fenómeno cultural único junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó a fuego la escena musical argentina desde finales de la década de 1970 y que logró convocatorias multitudinarias en todo el país.





Tras la separación de Los Redondos en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, consolidando un fenómeno de masas que llegó a reunir a cientos de miles de personas en cada presentación.





Durante los últimos años enfrentó públicamente la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que dio a conocer en 2016 y que finalmente lo llevó a alejarse de los escenarios. A pesar de ello, continuó desarrollando proyectos artísticos, grabaciones y colaboraciones musicales.





Su legado trasciende la música. Las letras, la estética y el universo construido alrededor de su obra lo transformaron en una figura de culto dentro de la cultura argentina, generando una identificación pocas veces vista entre un artista y su público.





La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a despedir a quien fue considerado una de las voces más emblemáticas del rock nacional.