Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino

11 0 05 junio 2026 2026-06-05T04:44:00-03:00 Editar esta nota

Murió el Indio Solari a los 77 años. El líder de Los Redondos dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.

El cantante y compositor Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, falleció este viernes a los 77 años. Líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente indiscutido de la cultura popular argentina, dejó una huella imborrable en varias generaciones de seguidores.

Argentina atraviesa una jornada de conmoción tras conocerse la muerte de Indio Solari, una de las personalidades más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional.

Nacido como Carlos Alberto Solari, el artista construyó un fenómeno cultural único junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó a fuego la escena musical argentina desde finales de la década de 1970 y que logró convocatorias multitudinarias en todo el país.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, consolidando un fenómeno de masas que llegó a reunir a cientos de miles de personas en cada presentación.

Durante los últimos años enfrentó públicamente la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que dio a conocer en 2016 y que finalmente lo llevó a alejarse de los escenarios. A pesar de ello, continuó desarrollando proyectos artísticos, grabaciones y colaboraciones musicales.

Su legado trasciende la música. Las letras, la estética y el universo construido alrededor de su obra lo transformaron en una figura de culto dentro de la cultura argentina, generando una identificación pocas veces vista entre un artista y su público.

La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a despedir a quien fue considerado una de las voces más emblemáticas del rock nacional.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 11
  1. Anónimojunio 05, 2026

    "Jornada de conmoción", no será mucho??? Una figura importante del rock, definitivamente...

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  2. Anónimojunio 05, 2026

    Se murió el progre.....lo enterraran en ataúd de oro ....

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  3. Anónimojunio 05, 2026

    como se ve que no tenes que publicar cronicas

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  4. Anónimojunio 05, 2026

    UN KUKA MENOS …MUY BUENO

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  5. Anónimojunio 05, 2026

    La verdad no me calienta ni me cambia nada, falopero garcka explotador y asesino!! este es el que organizo el cromagñon al aire libre.

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  6. Anónimojunio 05, 2026

    Hasta siempre Indio, gracias por tanto, perdón por tan poco.

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  7. Anónimojunio 05, 2026

    No empiecen los pelotudos, se no fue el INDIO LOCO ESTOY DESTROZADO !!!! se murió un salame que cantaba HORRIBLE, cantor fue HORACIO GUARANY, este perro ladraba y los falopitas le festejaban

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  8. Anónimojunio 05, 2026

    No empiecen los pelotudos, se no fue el INDIO LOCO ESTOY DESTROZADO !!!! se murió un salame que cantaba HORRIBLE, cantor fue HORACIO GUARANY, este perro ladraba y los falopitas le festejaban

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  9. Anónimojunio 05, 2026

    Gracias por todo Don Carlos!!! buen viaje

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  10. Anónimojunio 05, 2026

    los gastos sin sentido por clientelismo politico siguen en puertos sin importar la intervencion y la necesidad de economizar
    El ex OPIP contratado ahora sera asesor a demas seguira contratado para dar curso opr y es el que privatizo la seguidosd con aria rosa y zolne
    la joda sigue mientras urquiza siga bancando a estos impresentables

    https://compras.tierradelfuego.gob.ar/?p=275495

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  11. Anónimojunio 05, 2026

    Un día después, después de vos,
    crucé los dedos,
    la barca pasó y el río quedó
    al fin quieto

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Cronicas Fueguinas: Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino
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