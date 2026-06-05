Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino

Murió el Indio Solari a los 77 años. El líder de Los Redondos dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.
Argentina atraviesa una jornada de conmoción tras conocerse la muerte de Indio Solari, una de las personalidades más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional.
Nacido como Carlos Alberto Solari, el artista construyó un fenómeno cultural único junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó a fuego la escena musical argentina desde finales de la década de 1970 y que logró convocatorias multitudinarias en todo el país.
Tras la separación de Los Redondos en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, consolidando un fenómeno de masas que llegó a reunir a cientos de miles de personas en cada presentación.
Durante los últimos años enfrentó públicamente la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que dio a conocer en 2016 y que finalmente lo llevó a alejarse de los escenarios. A pesar de ello, continuó desarrollando proyectos artísticos, grabaciones y colaboraciones musicales.
Su legado trasciende la música. Las letras, la estética y el universo construido alrededor de su obra lo transformaron en una figura de culto dentro de la cultura argentina, generando una identificación pocas veces vista entre un artista y su público.
La noticia generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a despedir a quien fue considerado una de las voces más emblemáticas del rock nacional.
"Jornada de conmoción", no será mucho??? Una figura importante del rock, definitivamente...ResponderBorrar
Se murió el progre.....lo enterraran en ataúd de oro ....ResponderBorrar
como se ve que no tenes que publicar cronicasResponderBorrar
UN KUKA MENOS …MUY BUENOResponderBorrar
La verdad no me calienta ni me cambia nada, falopero garcka explotador y asesino!! este es el que organizo el cromagñon al aire libre.ResponderBorrar
Hasta siempre Indio, gracias por tanto, perdón por tan poco.ResponderBorrar
No empiecen los pelotudos, se no fue el INDIO LOCO ESTOY DESTROZADO !!!! se murió un salame que cantaba HORRIBLE, cantor fue HORACIO GUARANY, este perro ladraba y los falopitas le festejabanResponderBorrar
No empiecen los pelotudos, se no fue el INDIO LOCO ESTOY DESTROZADO !!!! se murió un salame que cantaba HORRIBLE, cantor fue HORACIO GUARANY, este perro ladraba y los falopitas le festejabanResponderBorrar
Gracias por todo Don Carlos!!! buen viajeResponderBorrar
los gastos sin sentido por clientelismo politico siguen en puertos sin importar la intervencion y la necesidad de economizarResponderBorrar
El ex OPIP contratado ahora sera asesor a demas seguira contratado para dar curso opr y es el que privatizo la seguidosd con aria rosa y zolne
la joda sigue mientras urquiza siga bancando a estos impresentables
https://compras.tierradelfuego.gob.ar/?p=275495
Un día después, después de vos,ResponderBorrar
crucé los dedos,
la barca pasó y el río quedó
al fin quieto