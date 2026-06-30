Modificación presupuestaria por $221 que salen de La Caja de Jubilaciones para cubrir gastos corrientes

Una reciente resolución del

Mediante

, se autorizó una

, destinada a reforzar gastos operativos del organismo previsional.

Si bien este tipo de compensaciones presupuestarias forman parte de las herramientas habituales de administración financiera del Estado, el contenido de la resolución deja varios interrogantes abiertos debido a la escasa información pública brindada sobre el destino real de los fondos.





¿Qué modificó el Gobierno?





Según surge del Anexo I de la resolución, la reasignación presupuestaria se realizó íntegramente dentro de la Unidad de Gestión Centralizada UC3100 – Caja de Previsión Social.





El movimiento consiste en:

Se reducen $221.950.000 del Inciso 6 – Activos Financieros.

Se incrementan $8.000.000 en Bienes de Consumo (Inciso 2).

en Bienes de Consumo (Inciso 2). Se incrementan $213.950.000 en Servicios No Personales (Inciso 3).

En términos presupuestarios, los Activos Financieros suelen representar recursos destinados a inversiones financieras, colocaciones, títulos públicos, plazos fijos u otros instrumentos que forman parte del patrimonio financiero del organismo.





En cambio, Servicios No Personales comprende una amplia variedad de gastos corrientes como alquileres, mantenimiento, servicios técnicos, consultorías, informática, comunicaciones, servicios básicos y otras contrataciones.





Una decisión legal, pero con poca explicación





Desde el punto de vista administrativo, la modificación se encuentra prevista dentro de las facultades del Ministerio de Economía. Sin embargo, el aspecto que despierta cuestionamientos es la fundamentación extremadamente genérica utilizada para justificar el cambio.



