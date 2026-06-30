Modificación presupuestaria por $221 que salen de La Caja de Jubilaciones para cubrir gastos corrientes

1 0 30 junio 2026 2026-06-30T06:42:00-03:00 Editar esta nota

Una resolución del Ministerio de Economía modificó partidas por más de $221 millones en la Caja de Previsión Social.

Una resolución del Ministerio de Economía reasignó más de $221 millones dentro del presupuesto de la Caja de Previsión Social. La mayor parte de los fondos salió del rubro "Activos Financieros" y pasó a "Servicios No Personales". Aunque la medida es legal, la escasa fundamentación reaviva el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos previsionales.
Una reciente resolución del Ministerio de Economía de Tierra del Fuego volvió a poner bajo la lupa el manejo presupuestario de la Caja de Previsión Social (CPSPTF). Mediante la Resolución M.E. Nº 391/26, firmada el 18 de junio de 2026, se autorizó una modificación de partidas por $221.950.000, destinada a reforzar gastos operativos del organismo previsional.

Si bien este tipo de compensaciones presupuestarias forman parte de las herramientas habituales de administración financiera del Estado, el contenido de la resolución deja varios interrogantes abiertos debido a la escasa información pública brindada sobre el destino real de los fondos.

¿Qué modificó el Gobierno?

Según surge del Anexo I de la resolución, la reasignación presupuestaria se realizó íntegramente dentro de la Unidad de Gestión Centralizada UC3100 – Caja de Previsión Social.

El movimiento consiste en:
  • Se reducen $221.950.000 del Inciso 6 – Activos Financieros.
  • Se incrementan $8.000.000 en Bienes de Consumo (Inciso 2).
  • Se incrementan $213.950.000 en Servicios No Personales (Inciso 3).
En términos presupuestarios, los Activos Financieros suelen representar recursos destinados a inversiones financieras, colocaciones, títulos públicos, plazos fijos u otros instrumentos que forman parte del patrimonio financiero del organismo.

En cambio, Servicios No Personales comprende una amplia variedad de gastos corrientes como alquileres, mantenimiento, servicios técnicos, consultorías, informática, comunicaciones, servicios básicos y otras contrataciones.

Una decisión legal, pero con poca explicación

Desde el punto de vista administrativo, la modificación se encuentra prevista dentro de las facultades del Ministerio de Economía. Sin embargo, el aspecto que despierta cuestionamientos es la fundamentación extremadamente genérica utilizada para justificar el cambio.

La resolución únicamente señala que la modificación se realiza: "con el objeto de adecuar los créditos presupuestarios entre incisos, a fin de garantizar el normal funcionamiento del área".

No se explica: qué gasto específico originó la necesidad de reforzar el Inciso 3; qué servicio será contratado; si existe una emergencia administrativa; ni por qué resulta necesario retirar más de $221 millones del rubro Activos Financieros.

¿Se están utilizando reservas para gastos corrientes?

Ese es el principal interrogante que surge del análisis técnico del expediente. En organismos previsionales, los Activos Financieros suelen representar recursos vinculados a inversiones que buscan preservar el valor del patrimonio del sistema jubilatorio.

La resolución no aclara si: se trata de fondos que nunca llegaron a invertirse; si corresponden a excedentes financieros; o si efectivamente se están desafectando inversiones previamente previstas.

Aunque jurídicamente la modificación pueda resultar válida, desde una perspectiva de administración pública la utilización de recursos originalmente destinados a activos financieros para cubrir gastos operativos merece una explicación mucho más detallada.

Falta de transparencia

Otro punto que llama la atención es que los $213.950.000 incorporados al Inciso 3 quedan identificados únicamente como "Servicios No Personales", un concepto presupuestario extremadamente amplio.

La documentación publicada no permite conocer si esos recursos financiarán: sistemas informáticos; consultorías; mantenimiento; alquileres; servicios profesionales; contratos tercerizados; o cualquier otra prestación comprendida dentro de ese inciso.

En otras palabras, el acto administrativo habilita un gasto superior a los 200 millones de pesos sin especificar públicamente cuál será su destino concreto.

Especialistas en administración financiera pública suelen señalar que este tipo de modificaciones presupuestarias deberían incorporar una fundamentación más precisa.

Entre otros aspectos, sería esperable que el expediente público detalle: cuál fue la necesidad operativa que originó el refuerzo presupuestario; qué partida específica recibirá los fondos; cuál será el servicio que se financiará; si existieron informes técnicos que respaldan la decisión; y especialmente si la reducción de Activos Financieros no afecta las reservas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del sistema previsional.

Transparencia y control

La Resolución Nº 391/26 no implica, por sí sola, la existencia de una irregularidad administrativa.

No obstante, el volumen de recursos involucrados y la naturaleza del organismo alcanzado —la Caja de Previsión Social, encargada de administrar el sistema jubilatorio provincial— hacen que resulte razonable exigir mayores niveles de transparencia sobre el destino efectivo de esos fondos.

En materia previsional, la claridad en la administración de los recursos no sólo fortalece el control institucional, sino que también contribuye a brindar mayor previsibilidad y confianza a los trabajadores activos y jubilados que dependen del sistema.

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