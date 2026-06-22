Melella oficializó a Romina Rouco en la Tesorería General y la Legislatura deberá definir su continuidad

El gobernador Gustavo Melella formalizó la designación de la contadora pública Romina Yanil Rouco como tesorera General de la Provincia y remitió el correspondiente decreto a la Legislatura para que el nombramiento obtenga el acuerdo parlamentario exigido por la Constitución de Tierra del Fuego.

La medida fue adoptada mediante el Decreto Provincial Nº 1093/26, firmado el pasado 17 de junio y comunicado oficialmente al Poder Legislativo el jueves de la semana pasada.





La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Economía y busca regularizar institucionalmente una función que Rouco ya venía desempeñando desde 2023, luego de que el contador Roberto Bogarín dejara vacante el cargo al ser designado presidente de la Caja de Previsión Social de la Provincia.





De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, la profesional cuenta con experiencia dentro de la administración pública provincial. Entre agosto y octubre de 2022 ocupó el cargo de subsecretaria de Haberes y posteriormente fue designada secretaria de Haberes, función que desempeñó hasta diciembre de 2023.





Además de su trayectoria en el sector público, la contadora desarrolla actividad profesional independiente desde su graduación en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en el año 2010. Según la documentación remitida a la Legislatura, también mantiene actividad laboral en el sector privado vinculada a una concesionaria automotriz de la provincia.

Un cargo clave para el manejo de los fondos públicos





La Tesorería General constituye uno de los organismos más sensibles dentro de la administración financiera provincial, ya que interviene directamente en la ejecución de pagos, administración de recursos y control de movimientos de fondos del Estado.





Por esa razón, la Constitución Provincial establece un mecanismo especial para la designación de sus autoridades.





El artículo 168 determina que tanto el contador General como el tesorero General deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura , estableciendo además responsabilidades personales en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales.





La normativa también dispone que el tesorero no puede efectuar pagos que no cuenten con la autorización correspondiente del contador General y exige que toda actuación se ajuste a la Ley de Contabilidad y al presupuesto vigente.



