La ONU volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones

0 0 26 junio 2026 2026-06-26T04:03:00-03:00 Editar esta nota

La ONU volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a pronunciarse a favor de la reanudación del diálogo entre Argentina y el Reino Unido por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El Comité Especial de Descolonización, conocido como el Comité de los 24 (C-24), aprobó este jueves por consenso una nueva resolución que insta a ambas naciones a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto.
La decisión fue adoptada durante la sesión anual del organismo, que nuevamente reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países y recordó la vigencia de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que exhortan a resolver la disputa mediante negociaciones bilaterales.

La ONU reiteró su llamado al diálogo

En el documento aprobado, el Comité manifestó su preocupación por la ausencia de avances concretos en las conversaciones entre Buenos Aires y Londres, e instó a que las partes reanuden cuanto antes el proceso de negociación, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones internacionales vigentes.

El pronunciamiento constituye un nuevo respaldo de la comunidad internacional al histórico reclamo argentino y mantiene la posición sostenida por la ONU desde hace décadas respecto de la necesidad de resolver el diferendo mediante el diálogo.

Argentina reafirmó su reclamo de soberanía

Durante la sesión, la representación argentina ratificó los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Asimismo, denunció la continuidad de actos unilaterales desarrollados por el Reino Unido en el Atlántico Sur, entre ellos la explotación de recursos naturales y el mantenimiento de una importante presencia militar en la zona.

El vicecanciller Pablo Quirno sostuvo durante su exposición:

"La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía."
El Reino Unido mantiene su postura

Como ocurre en cada reunión del Comité, la delegación británica reiteró que la posición del Reino Unido continúa sustentándose en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Argentina, por su parte, sostiene que dicho principio no resulta aplicable al caso, al considerar que la población actual fue implantada luego de la ocupación británica de 1833, por lo que entiende que la controversia debe resolverse mediante negociaciones entre ambos Estados.

Un respaldo que se repite desde hace décadas

La resolución aprobada este jueves se suma a una extensa serie de pronunciamientos del Comité Especial de Descolonización y de la Asamblea General de la ONU que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y exhortan al Reino Unido y a la Argentina a encontrar una solución negociada.

Si bien las resoluciones del Comité no son vinculantes, representan un importante respaldo político y diplomático para la posición argentina en uno de los principales reclamos de política exterior del país.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2535,Interes General,3391,Internacionales,180,Locales,4668,Noticias Nacionales,1468,Policiale,10,Policiales,11670,Sociedad,5274,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15612,Ultimas Noticias,14001,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: La ONU volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones
La ONU volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones
La ONU volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkjtCTcgIm83NcuP1ouSU9Iz5xgVxSfEsocqrb-2BJUy7ZhBhOJW7_8yF6dMPmuA303O9NF0JUPfTWbWqjnIarN4fqrYHHwNmzi45q1INXsEm2d3W3JGTaXQQwMeDebokefCE6ikHLo80VAXh-5Pp9mVPJD52raWPBpXcBbP__HQwlFjR7D5EN/w640-h366/onu%20respaldo%20al%20reclamo%20argentino%20sobre%20malvinas.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkjtCTcgIm83NcuP1ouSU9Iz5xgVxSfEsocqrb-2BJUy7ZhBhOJW7_8yF6dMPmuA303O9NF0JUPfTWbWqjnIarN4fqrYHHwNmzi45q1INXsEm2d3W3JGTaXQQwMeDebokefCE6ikHLo80VAXh-5Pp9mVPJD52raWPBpXcBbP__HQwlFjR7D5EN/s72-w640-c-h366/onu%20respaldo%20al%20reclamo%20argentino%20sobre%20malvinas.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/la-onu-volvio-respaldar-el-reclamo.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/la-onu-volvio-respaldar-el-reclamo.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos