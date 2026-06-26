La ONU volvió a respaldar el reclamo argentino por Malvinas y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones

La decisión fue adoptada durante la sesión anual del organismo, que nuevamente reconoció la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países y recordó la vigencia de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que exhortan a resolver la disputa mediante negociaciones bilaterales.

La ONU reiteró su llamado al diálogo





En el documento aprobado, el Comité manifestó su preocupación por la ausencia de avances concretos en las conversaciones entre Buenos Aires y Londres, e instó a que las partes reanuden cuanto antes el proceso de negociación, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones internacionales vigentes.





El pronunciamiento constituye un nuevo respaldo de la comunidad internacional al histórico reclamo argentino y mantiene la posición sostenida por la ONU desde hace décadas respecto de la necesidad de resolver el diferendo mediante el diálogo.





Argentina reafirmó su reclamo de soberanía





Durante la sesión, la representación argentina ratificó los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.





Asimismo, denunció la continuidad de actos unilaterales desarrollados por el Reino Unido en el Atlántico Sur, entre ellos la explotación de recursos naturales y el mantenimiento de una importante presencia militar en la zona.





El vicecanciller Pablo Quirno sostuvo durante su exposición:





"La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía."

El Reino Unido mantiene su postura





Como ocurre en cada reunión del Comité, la delegación británica reiteró que la posición del Reino Unido continúa sustentándose en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.





Argentina, por su parte, sostiene que dicho principio no resulta aplicable al caso, al considerar que la población actual fue implantada luego de la ocupación británica de 1833, por lo que entiende que la controversia debe resolverse mediante negociaciones entre ambos Estados.





Un respaldo que se repite desde hace décadas





La resolución aprobada este jueves se suma a una extensa serie de pronunciamientos del Comité Especial de Descolonización y de la Asamblea General de la ONU que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y exhortan al Reino Unido y a la Argentina a encontrar una solución negociada.





Si bien las resoluciones del Comité no son vinculantes, representan un importante respaldo político y diplomático para la posición argentina en uno de los principales reclamos de política exterior del país.