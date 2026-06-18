La familia Messi aclaró por comunicado sobre el estado de salud de Jorge Messi

0 0 18 junio 2026 2026-06-18T09:12:00-03:00 Editar esta nota

La familia de Lionel Messi informó que Jorge Messi evoluciona favorablemente y pidió responsabilidad ante los rumores sobre su estado de salud.

La familia de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, emitió un comunicado oficial para informar que atraviesa una situación de salud que requiere seguimiento médico, aunque destacaron que su evolución es favorable.
La aclaración surgió luego de la circulación de múltiples versiones y rumores en medios y redes sociales sobre el estado del padre del capitán de la Selección Argentina.

Según expresó la familia, Jorge Messi se encuentra bajo control médico y presenta una evolución positiva dentro del cuadro que motivó su atención sanitaria.

A través del comunicado, los allegados manifestaron además su malestar por el tratamiento que algunos sectores realizaron sobre una situación que consideran estrictamente privada y familiar. “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre su estado de salud y advirtieron que cualquier dato difundido por otras fuentes carece de validación oficial.

Comunicado familia messi por el estado de salud del padre de lionel messi
La familia también pidió responsabilidad al momento de abordar este tipo de situaciones, cuestionando la difusión de versiones no confirmadas y las especulaciones generadas en torno a un tema sensible. “Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, expresaron.

El comunicado buscó llevar tranquilidad a quienes siguen de cerca la actualidad de la familia Messi y, al mismo tiempo, poner fin a los rumores que circularon durante las últimas horas.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2527,Interes General,3385,Internacionales,179,Locales,4645,Noticias Nacionales,1467,Policiale,10,Policiales,11664,Sociedad,5268,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15586,Ultimas Noticias,13975,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: La familia Messi aclaró por comunicado sobre el estado de salud de Jorge Messi
La familia Messi aclaró por comunicado sobre el estado de salud de Jorge Messi
La familia de Lionel Messi informó que Jorge Messi evoluciona favorablemente y pidió responsabilidad ante los rumores sobre su estado de salud.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7UwRcrwM5P5UKsW7RS1lZ6k9MetPuTXSTmCqJnUojPm9Mg89-29qD4BgPhhmgiQOEI_pwKrAU-cYq5qZ2LoWndvf-ygNAkApI_tkjQBh0xuz9BhSofbJzqE5hVjWkl20sga0a4GfSqk3r2NKagfKfjxqR_i9ak-vEpGAwbANqAPHszQ5zYGV/w640-h366/la%20familia%20messi%20explico%20sobre%20los%20rumores%20de%20salud%20del%20padre%20de%20lionel.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7UwRcrwM5P5UKsW7RS1lZ6k9MetPuTXSTmCqJnUojPm9Mg89-29qD4BgPhhmgiQOEI_pwKrAU-cYq5qZ2LoWndvf-ygNAkApI_tkjQBh0xuz9BhSofbJzqE5hVjWkl20sga0a4GfSqk3r2NKagfKfjxqR_i9ak-vEpGAwbANqAPHszQ5zYGV/s72-w640-c-h366/la%20familia%20messi%20explico%20sobre%20los%20rumores%20de%20salud%20del%20padre%20de%20lionel.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/la-familia-messi-aclaro-por-comunicado.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/la-familia-messi-aclaro-por-comunicado.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos