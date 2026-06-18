La familia Messi aclaró por comunicado sobre el estado de salud de Jorge Messi

La aclaración surgió luego de la circulación de múltiples versiones y rumores en medios y redes sociales sobre el estado del padre del capitán de la Selección Argentina.

Según expresó la familia, Jorge Messi se encuentra bajo control médico y presenta una evolución positiva dentro del cuadro que motivó su atención sanitaria.





A través del comunicado, los allegados manifestaron además su malestar por el tratamiento que algunos sectores realizaron sobre una situación que consideran estrictamente privada y familiar. “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.





Asimismo, remarcaron que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre su estado de salud y advirtieron que cualquier dato difundido por otras fuentes carece de validación oficial.





La familia también pidió responsabilidad al momento de abordar este tipo de situaciones, cuestionando la difusión de versiones no confirmadas y las especulaciones generadas en torno a un tema sensible. “Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, expresaron.





El comunicado buscó llevar tranquilidad a quienes siguen de cerca la actualidad de la familia Messi y, al mismo tiempo, poner fin a los rumores que circularon durante las últimas horas.