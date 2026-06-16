Espectacular vuelco en el estacionamiento del puerto de Ushuaia: dos personas resultaron ilesas

1 0 16 junio 2026 2026-06-16T05:01:00-03:00 Editar esta nota

Un Renault Kwid volcó en el estacionamiento del puerto de Ushuaia. El conductor y su acompañante resultaron ilesos.

Un Renault Kwid terminó con sus ruedas hacia arriba tras sufrir un despiste en el sector de estacionamiento ubicado frente al puerto. A pesar de la violencia del incidente, los ocupantes no sufrieron lesiones.
Un llamativo accidente de tránsito se registró este martes en el sector de estacionamiento ubicado frente al puerto de Ushuaia, donde un vehículo terminó completamente volcado luego de sufrir un despiste por causas que aún son materia de investigación.

El siniestro fue protagonizado por un Renault Kwid conducido por Martín Silverio, quien circulaba acompañado por otra persona al momento del hecho.

Según la información recabada en el lugar, el rodado perdió el control y finalizó volcado dentro del predio de estacionamiento, generando preocupación entre quienes transitaban por la zona y observaron la escena.

No hubo personas heridas

A pesar de la espectacularidad del vuelco y de los importantes daños materiales que habría sufrido el vehículo, tanto el conductor como su acompañante lograron salir por sus propios medios y no presentaron lesiones.

Debido a ello, no fue necesaria la intervención de personal sanitario ni el traslado de los ocupantes a un centro asistencial.

Intervino la Policía

Efectivos de la Comisaría Primera de Ushuaia acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y relevar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Durante el procedimiento se verificó además que el vehículo contaba con toda la documentación obligatoria para circular.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para determinar qué provocó el despiste que terminó con el automóvil volcado en uno de los sectores más transitados de la zona portuaria de la capital fueguina.

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