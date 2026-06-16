Espectacular vuelco en el estacionamiento del puerto de Ushuaia: dos personas resultaron ilesas

Un Renault Kwid volcó en el estacionamiento del puerto de Ushuaia. El conductor y su acompañante resultaron ilesos.

Un llamativo accidente de tránsito se registró este martes en el sector de estacionamiento ubicado frente al puerto de Ushuaia, donde un vehículo terminó completamente volcado luego de sufrir un despiste por causas que aún son materia de investigación.

El siniestro fue protagonizado por un Renault Kwid conducido por Martín Silverio, quien circulaba acompañado por otra persona al momento del hecho.

Según la información recabada en el lugar, el rodado perdió el control y finalizó volcado dentro del predio de estacionamiento, generando preocupación entre quienes transitaban por la zona y observaron la escena.

No hubo personas heridas